10 yıl önce aramızdan ayrılmıştı! Kerem Alışık annesi Çolpan İlhan'ı ölüm yıldönümünde böyle andı: 'Gözleri göz değildi' derdi babam...

Sadri Alışık ile Çolpan İlhan'ın kendileri gibi oyuncu olan oğulları Kerem Alışık, sosyal medya hesabında annesinin ölüm yıldönümüne özel duygusal bir paylaşımda bulundu. 2014 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden annesi Çolpan İlhan'ı anan Kerem Alışık, satırlarıyla yürek burktu. İşte o paylaşım...