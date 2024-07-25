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10 yıl önce aramızdan ayrılmıştı! Kerem Alışık annesi Çolpan İlhan'ı ölüm yıldönümünde böyle andı: 'Gözleri göz değildi' derdi babam...

Sadri Alışık ile Çolpan İlhan'ın kendileri gibi oyuncu olan oğulları Kerem Alışık, sosyal medya hesabında annesinin ölüm yıldönümüne özel duygusal bir paylaşımda bulundu. 2014 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden annesi Çolpan İlhan'ı anan Kerem Alışık, satırlarıyla yürek burktu. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 15:55 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 15:55
10 yıl önce aramızdan ayrılmıştı! Kerem Alışık annesi Çolpan İlhan’ı ölüm yıldönümünde böyle andı: ’Gözleri göz değildi’ derdi babam... 1

Yeşilçam yıldızı Çolpan İlhan, 25 Temmuz 2014'te geçirdiği kalp krizi sonucu 78 yaşında hayatını kaybetti.

10 yıl önce aramızdan ayrılmıştı! Kerem Alışık annesi Çolpan İlhan’ı ölüm yıldönümünde böyle andı: ’Gözleri göz değildi’ derdi babam... 2

Çolpan İlhan'ın Sadri Alışık ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Keren Alışık ise annesini ölüm yıldönümünde sosyal medya hesabında yaptığı duygusal paylaşımla andı.

10 yıl önce aramızdan ayrılmıştı! Kerem Alışık annesi Çolpan İlhan’ı ölüm yıldönümünde böyle andı: ’Gözleri göz değildi’ derdi babam... 3

Annesini 10'uncu ölüm yıl dönümünde anan Kerem Alışık şu ifadeleri kullandı: "'Gözleri göz değildi' derdi babam. Sanki bir memleket.

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