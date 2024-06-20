Şarkıcı Alişan'a yeğenlerinden duygulandıran sürpriz! Gece yarısı pastalı baskın! Ağabeyi Selçuk Tektaş'ın ölümünden sonra...

Takvimler 2021'i gösterdiğinde şarkıcı Alişan hayatı boyunca unutamayacağı bir acı ile karşılaştı. Alişan'ın ağabeyi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ağabeyinin ani ölümünden çok etkilenen Alişan, hem yeğenlerine kol kanat gerdi hem de o günden sonra hiç doğum gününü kutlamadı. Ancak büyüyen yeğenleri Alişan'a büyük bir sürpriz yaptı. Gece yarısı amcalarının evine pasta ile baskın yapan Eyşan ve Ceylan Alişan'ı duygulandırdı. Alişan o anları duygusal bir açıklama ile paylaştı.