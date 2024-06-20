Şarkıcı Alişan'a yeğenlerinden duygulandıran sürpriz! Gece yarısı pastalı baskın! Ağabeyi Selçuk Tektaş'ın ölümünden sonra...

Takvimler 2021'i gösterdiğinde şarkıcı Alişan hayatı boyunca unutamayacağı bir acı ile karşılaştı. Alişan'ın ağabeyi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ağabeyinin ani ölümünden çok etkilenen Alişan, hem yeğenlerine kol kanat gerdi hem de o günden sonra hiç doğum gününü kutlamadı. Ancak büyüyen yeğenleri Alişan'a büyük bir sürpriz yaptı. Gece yarısı amcalarının evine pasta ile baskın yapan Eyşan ve Ceylan Alişan'ı duygulandırdı. Alişan o anları duygusal bir açıklama ile paylaştı.
Ünlü şarkıcı Alişan, 2021 Temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Kardeş acısını derinden yaşayan Alişan, o günden bu yana doğum gününü kutlamamıştı.
Ağabeyi Selçuk Tektaş'ın kızları Eyşan ve Ceylan, gece yarısı amcalarına yaptıkları sürprizle Alişan'ı çok duygulandırdı.
Yeğenlerini ellerinde pasta ile gören ve ağabeyinin ölümünün ardından bir an olsun yalnız bırakmayan şarkıcı, o anları sosyal medya hesabında paylaştı.