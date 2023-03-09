Al Sancak’ın Ali Banazlı’sı Uğur Güneş bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 35 yaşındaki Uğur Güneş’in memleketi...
Gülsim Ali İlhan, Emre Dinler, İdris Nebi Taşkan, Tezhan Tezcan, Çağlar Sayın gibi isimlerin yer aldığı Al Sancak dizisinde Ali Banazlı karakterini canlandıran Uğur Güneş'in hayatı merak konusu oldu. Bir Zamanlar Çukurova, İsimsizler, Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda rol alan 35 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi araştırıldı. İnternet kullanıcıları, en çok "Uğur Güneş aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Uğur Güneş'in memleketi...
09.03.2023 20:26 - Son Güncelleme: 09.03.2023 20:26
Alsancak dizisinde Ali karakterine hayat veren ünlü oyuncu Uğur Güneş, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine Güneş'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?
10 Kasım 1987'de dünyaya gelen Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova, İsimsizler, Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda rol aldı.