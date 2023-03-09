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Haberler Magazin Al Sancak’ın Ali Banazlı’sı Uğur Güneş bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 35 yaşındaki Uğur Güneş’in memleketi...

Al Sancak’ın Ali Banazlı’sı Uğur Güneş bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 35 yaşındaki Uğur Güneş’in memleketi...

Gülsim Ali İlhan, Emre Dinler, İdris Nebi Taşkan, Tezhan Tezcan, Çağlar Sayın gibi isimlerin yer aldığı Al Sancak dizisinde Ali Banazlı karakterini canlandıran Uğur Güneş'in hayatı merak konusu oldu. Bir Zamanlar Çukurova, İsimsizler, Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda rol alan 35 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi araştırıldı. İnternet kullanıcıları, en çok "Uğur Güneş aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Uğur Güneş'in memleketi...

takvim.com.tr
09.03.2023 20:26 - Son Güncelleme: 09.03.2023 20:26
Al Sancak’ın Ali Banazlı’sı Uğur Güneş bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 35 yaşındaki Uğur Güneş’in memleketi...

Alsancak dizisinde Ali karakterine hayat veren ünlü oyuncu Uğur Güneş, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine Güneş'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Al Sancak’ın Ali Banazlı’sı Uğur Güneş bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 35 yaşındaki Uğur Güneş’in memleketi...

UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?
10 Kasım 1987'de dünyaya gelen Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova, İsimsizler, Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda rol aldı.

Al Sancak’ın Ali Banazlı’sı Uğur Güneş bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 35 yaşındaki Uğur Güneş’in memleketi...

Şimdilerde Al Sancak dizisinde yer alan oyuncunun memleketi merak edildi. 35 yaşındaki oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Al Sancak’ın Ali Banazlı’sı Uğur Güneş bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 35 yaşındaki Uğur Güneş’in memleketi...

İşte başta Uğur Güneş olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Al Sancak’ın Ali Banazlı’sı Uğur Güneş bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 35 yaşındaki Uğur Güneş’in memleketi...

BURCU ÖZBERK

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