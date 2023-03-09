Kurtlar Vadisi’nin Rus ajan Nina’sı Tatsyana Tsvikevic’in son haline bakın! “Nihat Hatipoğlu’nun vesilesi ile Müslüman oldum” demişti...

"HAYATIMDA YENİ BİR SAYFA AÇTIM"

İslam'la tanıştıktan sonra adını değiştirdi ve Sedef ismini alan oyuncu, Müslüman olduğunu şöyle anlatmıştı: "Her şey 5 sene önce kendi hayatımı sorgulamaya başlayınca değişti.