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Haberler Magazin Kurtlar Vadisi’nin Rus ajan Nina’sı Tatsyana Tsvikevic’in son haline bakın! “Nihat Hatipoğlu'nun vesilesi ile Müslüman oldum” demişti...

Kurtlar Vadisi’nin Rus ajan Nina’sı Tatsyana Tsvikevic’in son haline bakın! “Nihat Hatipoğlu'nun vesilesi ile Müslüman oldum” demişti...

Kurtlar Vadisi'nde Güllü karakterini canlandıran Güllü Erhan'ın aşkı Rus ajan Nina rolüyle izleyici karşısına çıkan Tatsyana Tsvikevic, verdiği bir röportajda "Nihat Hatipoğlu'nun vesilesi ile Müslüman oldum" demişti. Hem güzelliği hem de performansıyla dikkat çeken Tatsyana Tsvikevic, yıllar sonra gündem oldu. Türk vatandaşı olduktan sonra bununla yetinmeyen ve Sedef ismini alan ünlü oyuncunun son hali ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Tesettüre giren Tsvikevic'in son hali büyük beğeni toplarken kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Kurtlar Vadisi'nin Rus ajan Nina'sı Tatsyana Tsvikevic'in son hali...

takvim.com.tr
09.03.2023 19:52 - Son Güncelleme: 09.03.2023 20:11
Kurtlar Vadisi’nin Rus ajan Nina’sı Tatsyana Tsvikevic’in son haline bakın! “Nihat Hatipoğlu’nun vesilesi ile Müslüman oldum” demişti...

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinde Rus ajan Nina rolüyle izleyici karşısına çıkan Tatsyana Tsvikevic, yıllar sonra gündem oldu.

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Kurtlar Vadisi’nin Rus ajan Nina’sı Tatsyana Tsvikevic’in son haline bakın! “Nihat Hatipoğlu’nun vesilesi ile Müslüman oldum” demişti...

MÜSLÜMAN OLDU
2002 yılında Türk vatandaşlığına geçen oyuncunun hayatı merak edildi. 2009 yılında Nihat Hatipoğlu'nu dinlemeye başladıktan sonra hayatı sorgulamaya başlayıp Müslüman olan Tsvikevic'in verdiği bir röportajda tekrar gündeme geldi.

Kurtlar Vadisi’nin Rus ajan Nina’sı Tatsyana Tsvikevic’in son haline bakın! “Nihat Hatipoğlu’nun vesilesi ile Müslüman oldum” demişti...

"HAYATIMDA YENİ BİR SAYFA AÇTIM"
İslam'la tanıştıktan sonra adını değiştirdi ve Sedef ismini alan oyuncu, Müslüman olduğunu şöyle anlatmıştı: "Her şey 5 sene önce kendi hayatımı sorgulamaya başlayınca değişti.

Kurtlar Vadisi’nin Rus ajan Nina’sı Tatsyana Tsvikevic’in son haline bakın! “Nihat Hatipoğlu’nun vesilesi ile Müslüman oldum” demişti...

Ben kimim, neler yaşıyorum diye çıkmaza girdim. Sonra karşıma Nihat Hatipoğlu çıktı. Onu dinlemeye başladıktan sonra sorularımın cevaplarını buldum. Hayatımda yeni bir sayfa açtım"

Kurtlar Vadisi’nin Rus ajan Nina’sı Tatsyana Tsvikevic’in son haline bakın! “Nihat Hatipoğlu’nun vesilesi ile Müslüman oldum” demişti...

SON HALİNE BEĞENİ YAĞDI!
Tesettüre giren Tsvikevic'in son hali de merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun son halini görenler hayran kaldı.

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