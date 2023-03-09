Kurtlar Vadisi’nin Rus ajan Nina’sı Tatsyana Tsvikevic’in son haline bakın! “Nihat Hatipoğlu'nun vesilesi ile Müslüman oldum” demişti...
Kurtlar Vadisi'nde Güllü karakterini canlandıran Güllü Erhan'ın aşkı Rus ajan Nina rolüyle izleyici karşısına çıkan Tatsyana Tsvikevic, verdiği bir röportajda "Nihat Hatipoğlu'nun vesilesi ile Müslüman oldum" demişti. Hem güzelliği hem de performansıyla dikkat çeken Tatsyana Tsvikevic, yıllar sonra gündem oldu. Türk vatandaşı olduktan sonra bununla yetinmeyen ve Sedef ismini alan ünlü oyuncunun son hali ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Tesettüre giren Tsvikevic'in son hali büyük beğeni toplarken kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Kurtlar Vadisi'nin Rus ajan Nina'sı Tatsyana Tsvikevic'in son hali...
09.03.2023 19:52 - Son Güncelleme: 09.03.2023 20:11
Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinde Rus ajan Nina rolüyle izleyici karşısına çıkan Tatsyana Tsvikevic, yıllar sonra gündem oldu.
MÜSLÜMAN OLDU
2002 yılında Türk vatandaşlığına geçen oyuncunun hayatı merak edildi. 2009 yılında Nihat Hatipoğlu'nu dinlemeye başladıktan sonra hayatı sorgulamaya başlayıp Müslüman olan Tsvikevic'in verdiği bir röportajda tekrar gündeme geldi.