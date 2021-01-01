Akıncı'nın Murat'ı Atakan Hoşgören kaç yaşında? Sosyal medya onu konuşuyor...
Akıncı'nın Murat'ı Atakan Hoşgören kaç yaşında? Sosyal medya onu konuşuyor...Günlerdir büyük bir heyecanla beklenen dizi AKINCI 1. bölüm ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. Dizide Murat karakterine hayat veren Atakan Hoşgören'in yaşı merak konusu oldu. Atakan Hoşgören kimdir, kaç yaşında?
01.01.2021 23:12
- Son Güncelleme: 01.01.2021 23:14
Akıncı'nın Murat'ı Atakan Hoşgören kaç yaşında? Sosyal medya onu konuşuyor...Günlerdir büyük bir heyecanla beklenen dizi AKINCI 1. bölüm ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. Dizide Murat karakterine hayat veren Atakan Hoşgören'in yaşı merak konusu oldu. Atakan Hoşgören kimdir, kaç yaşında?
Atakan Hoşgören, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Arnavut kökenlidir. 4 kardeşin en küçüğü olan Atakan Hoşgören, eğitimine Doğuş Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde devam etmektedir. Profesyonel basketbol oynayan Atakan Hoşgören 5 yıl Beşiktaş'ın alt yapısında oynamıştır.
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