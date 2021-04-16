Ebru Gündeş adeta kendisini doğurmuş! Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı Alara annesinin birebir kopyası...

Türkiye'nin en güçlü seslerinden biri olan Ebru Gündeş, son dönemlerde pek ortalarda görünmese de adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak boşanma haberleriyle gündeme gelen Ebru Gündeş, özel hayatını özenle koruyan ünlü isimlerden biri. 2011 yılında kızı Alara'yı kucağına alan Ebru Gündeş, o gün bugündür kızını gözlerden uzak tutmaya çalışsa da yine de Alara bir şekilde kameralara yakalandı. Ebru Gündeş'in kızı Alara annesinin aynısı. İşte başta Ebru Güneş olmak üzere ünlülerin çocukları.

16.04.2021 13:35 - Son Güncelleme: 16.04.2021 13:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





