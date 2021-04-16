RAMAZAN İMSAKİYE
Bugünkü
Takvim

Ebru Gündeş adeta kendisini doğurmuş! Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı Alara annesinin birebir kopyası...

Türkiye'nin en güçlü seslerinden biri olan Ebru Gündeş, son dönemlerde pek ortalarda görünmese de adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak boşanma haberleriyle gündeme gelen Ebru Gündeş, özel hayatını özenle koruyan ünlü isimlerden biri. 2011 yılında kızı Alara'yı kucağına alan Ebru Gündeş, o gün bugündür kızını gözlerden uzak tutmaya çalışsa da yine de Alara bir şekilde kameralara yakalandı. Ebru Gündeş'in kızı Alara annesinin aynısı. İşte başta Ebru Güneş olmak üzere ünlülerin çocukları.

16.04.2021 13:35 - Son Güncelleme: 16.04.2021 13:35
Ebru Gündeş adeta kendisini doğurmuş! Ebru Güneş'in sır gibi sakladığı kızı Alara annesinin birebir kopyası...

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in 9 yaşındaki kızı Alara tıpkı annesinin küçüklüğüne benzetildi. Ebru Gündeş'in gözlerden uzak büyüttüğü Alara merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Gündeş adeta kendisini doğurmuş! Ebru Güneş'in sır gibi sakladığı kızı Alara annesinin birebir kopyası...

Ebru Gündeş kızı Alara'yı sır gibi saklasa da magazincilerden kaçamıyor. Geçtiğimiz aylarda objektiflere yakalanan Ebru Gündeş'in kızı Alara'nın son hali ile annesine benzetildi. İşte başta Ebru Gündeş olmak üzere ünlülerin çocukları.

Ebru Gündeş adeta kendisini doğurmuş! Ebru Güneş'in sır gibi sakladığı kızı Alara annesinin birebir kopyası...

ESRA DERMANCIOĞLU VE KIZI REFİA

Ebru Gündeş adeta kendisini doğurmuş! Ebru Güneş'in sır gibi sakladığı kızı Alara annesinin birebir kopyası...
Ebru Gündeş adeta kendisini doğurmuş! Ebru Güneş'in sır gibi sakladığı kızı Alara annesinin birebir kopyası...

VOLKAN KONAK VE ÇOCUKLARI