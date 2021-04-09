Akıncı'nın Cevdet'i Yıldıray Şahinler'in eşi sosyal medya fenomeni çıktı! Meğer onu da tanıyormuşuz

atv ekranlarında kısa bir süre önce yayın izleyici karşısına çıkan Akıncı, yayın hayatına bir başladı pir başladı. Akıncı, aksiyon sahneleri ve iddialı oyuncu kadrosuyla büyük ilgi görüyor. Akıncı oyuncu kadrosunda ise Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Didem İnselel, Serhan Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimler yer alıyor. Kadronun iddialı oyuncularından bir tanesi de Yıldıray Şahinler. Deneyimli oyuncu dizide Cevdet Emiroğlu karakterine hayat veriyor. Daha önce yer aldığı yapımlarla ekranın sevilen isimlerinden biri haline gelen Yıldıray Şahinler'in güzel eşi Gizem bir sosyal medya fenomeni çıktı. İşte başta Yıldıray Şahinler olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

09.04.2021 15:33 - Son Güncelleme: 09.04.2021 15:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





