Akın Akınözü'nün en acı günü! Kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü vefat etti! "Ölüm kimseye yakışmaz ama sana hiç yakışmadı"

Akın Akınözü'nün en acı günü! Kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü vefat etti! Hercai dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Akın Akınözün'den acı haber geldi. Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan ve Zeytin Tepesi, Payitaht Abdülhamit, Deliha gibi yapımlarda rol alan annesi Özlem Akınözü vefat etti. İşte detaylar...