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Akın Akınözü'nün en acı günü! Kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü vefat etti! "Ölüm kimseye yakışmaz ama sana hiç yakışmadı"

Akın Akınözü'nün en acı günü! Kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü vefat etti! Hercai dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Akın Akınözün'den acı haber geldi. Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan ve Zeytin Tepesi, Payitaht Abdülhamit, Deliha gibi yapımlarda rol alan annesi Özlem Akınözü vefat etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 14:51 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 14:51
Akın Akınözü’nün en acı günü! Kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü vefat etti! Ölüm kimseye yakışmaz ama sana hiç yakışmadı 1

Ebru Şahin ile başrolünde yer aldığı Hercai dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Akın Akınözü'nden kötü haber geldi.

Akın Akınözü’nün en acı günü! Kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü vefat etti! Ölüm kimseye yakışmaz ama sana hiç yakışmadı 2

Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilerek hayatını kaybetti.

Akın Akınözü’nün en acı günü! Kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü vefat etti! Ölüm kimseye yakışmaz ama sana hiç yakışmadı 3

Acı haber, Özlem Akınözü'nün kurucuları arasında bulunduğu yardım derneğinin sosyal medya hesabından duyuruldu.

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