5 kez nikah masasına oturdu! Turnike'nin yıldızı Mehmet Ali Erbil’in 2 kez evlendiği ilk eşi bakın kim çıktı! “Beni iç güveysi aldılar”

Şimdilerde Turnike adlı programın sunuculuğunu üstlenen Mehmet Ali Erbil, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Özellikle evlilikleriyle çok konuşulan Erbil'in aşk defteri merak edildi. 5 kadınla evlenen ancak 5 kez nikah masasına oturan Erbil'in özellikle 2 kez evlendiği ilk eşi merak konusu oldu. 3 çocuk babası Erbil'in, ilk göz ağrısı Sezin Erbil'in annesiyle ilgili söyledikleri ise bir kez daha gündeme geldi. Bakın Mehmet Ali Erbil'in "Beni iç güveysi aldılar" dediği ilk eşi kim...