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19 yaşındaki Nilgün’e bakın! Bıçkın’ın Zehra’sı Nilgün Belgün gençlik fotoğrafıyla tozu dumana kattı! Demet Şener kayıtsız kalamadı

Kemal Sunal, Necati Bilgiç, Hüseyin Kutman ve Ayten Erman gibi isimlerin yer aldığı Bıçkın'da Zehra karakterini canlandıran Nilgün Belgün, 1988 yapımın filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım ise dikkat çekti. 19 yaşındayken verdiği bikinili pozunu yayınlayan Belgün, sosyal medyaya damga vururken ilk torum Demet Şener'den geldi.

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 15:56 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 15:56
19 yaşındaki Nilgün’e bakın! Bıçkın’ın Zehra’sı Nilgün Belgün gençlik fotoğrafıyla tozu dumana kattı! Demet Şener kayıtsız kalamadı 1

Yabancı Damat, Bıçkın, Yalancı Yarim, Akasya Durağı gibi birçok yapımda rol alan Nilgün Belgün, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

19 yaşındaki Nilgün’e bakın! Bıçkın’ın Zehra’sı Nilgün Belgün gençlik fotoğrafıyla tozu dumana kattı! Demet Şener kayıtsız kalamadı 2

Sosyal medyayı aktif kullanan Belgün, 19 yaşına ait bir kareyi Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

19 yaşındaki Nilgün’e bakın! Bıçkın’ın Zehra’sı Nilgün Belgün gençlik fotoğrafıyla tozu dumana kattı! Demet Şener kayıtsız kalamadı 3

Ünlü oyuncu, bikinili gençlik pozunun altına ise şu notu ekledi: Yaşım 19. Büyükada Değirmen Plajı...

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