19 yaşındaki Nilgün’e bakın! Bıçkın’ın Zehra’sı Nilgün Belgün gençlik fotoğrafıyla tozu dumana kattı! Demet Şener kayıtsız kalamadı

Kemal Sunal, Necati Bilgiç, Hüseyin Kutman ve Ayten Erman gibi isimlerin yer aldığı Bıçkın'da Zehra karakterini canlandıran Nilgün Belgün, 1988 yapımın filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım ise dikkat çekti. 19 yaşındayken verdiği bikinili pozunu yayınlayan Belgün, sosyal medyaya damga vururken ilk torum Demet Şener'den geldi.