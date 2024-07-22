Ünlü oyuncu Akın Akınözü, geçtiğimiz günlerde 60 yaşında kansere yenik düşen annesinin vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Bugün gerçekleşen cenaze töreninde, annesinin tabutu başında gözyaşlarına boğulan Akın Akınözü'nü yakın dostları ve meslektaşları yalnız bırakmadı. Törende, Tamer Karadağlı ve Hande Erçel gibi isimler de ünlü oyuncunun yanında yer aldı. İşte cenaze töreninden ilk görüntüler...
Ebru Şahin ile Hercai dizisinde başrol olarak ekrana gelen Akın Akınözü, kariyerinde büyük bir sıçrama yaşadı.
Ancak ünlü oyuncu Akın Akınözü, geçtiğimiz günlerde annesi Özlem Akınözü'nün acı haberiyle büyük bir acı yaşadı.
Bir süredir kanser tedavisi gören Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, 60 yaşında hayata gözlerini yumdu.