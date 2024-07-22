Akın Akınözü annesinin tabutu başında ağladı! Cenazede Tamer Karadağlı ve Hande Erçel yalnız bırakmadı! İşte duygu dolu o anlar

Ünlü oyuncu Akın Akınözü, geçtiğimiz günlerde 60 yaşında kansere yenik düşen annesinin vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Bugün gerçekleşen cenaze töreninde, annesinin tabutu başında gözyaşlarına boğulan Akın Akınözü'nü yakın dostları ve meslektaşları yalnız bırakmadı. Törende, Tamer Karadağlı ve Hande Erçel gibi isimler de ünlü oyuncunun yanında yer aldı. İşte cenaze töreninden ilk görüntüler...