Meğer gerçek bambaşkaymış! Arabesk müziğin efsanesi Müslüm Gürses'in gerçek adı ortaya çıktı! Duyanlar inanamadı...

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Müslüm Gürses, güçlü sesi ve duygusal şarkılarıyla yıllar boyunca milyonların sevgisini kazanmış bir sanatçı. "Seni Yazdım," "Hangimiz Sevmedik," "Yıllar Utansın," ve "Affet" gibi şarkılarla Türk müzik tarihinde derin izler bırakan Gürses, aynı zamanda başarılı bir oyunculuk kariyerine de sahipti. Ancak sanatçı hakkında yeni ortaya çıkan bir bilgi, hayranlarını şaşırtacak cinsten.