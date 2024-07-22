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Bir deri bir kemik kalan Çağla Şıkel'in kahvaltısı olay oldu! Tabaktakileri görenler gözlerine inanamadı: Sadece domates ve peynir...

2 çocuk annesi Çağla Şıkel, son dönemde zayıf görüntüsüyle dikkat çekiyor. Bir deri bir kemik kalan Şıkel'in kahvaltı tercihi ise sosyal medyada olay yarattı. Sağlıklı yaşam ve spor tutkusuyla bilinen güzel modelin kahvaltı tabağını görenler gözlerine inanamadı! İşte Çağla Şıkel'in kahvaltı öğünü...

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 16:25 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 16:47
Bir deri bir kemik kalan Çağla Şıkel’in kahvaltısı olay oldu! Tabaktakileri görenler gözlerine inanamadı: Sadece domates ve peynir... 1

2 çocuk annesi Çağla Şıkel, son dönemde zayıf görüntüsüyle dikkat çekiyor. Bir deri bir kemik kalan Şıkel'in kahvaltı tercihi ise sosyal medyada olay yarattı. Sağlıklı yaşam ve spor tutkusuyla bilinen güzel modelin kahvaltı tabağını görenler gözlerine inanamadı! İşte Çağla Şıkel'in kahvaltı öğünü...

Bir deri bir kemik kalan Çağla Şıkel’in kahvaltısı olay oldu! Tabaktakileri görenler gözlerine inanamadı: Sadece domates ve peynir... 2

Instagram'da 4,6 milyon takipçisi bulunan Çağla Şıkel, sosyal medyayı sık kullanan isimler arasında yer alıyor.

Bir deri bir kemik kalan Çağla Şıkel’in kahvaltısı olay oldu! Tabaktakileri görenler gözlerine inanamadı: Sadece domates ve peynir... 3

Son zamanlarda bir deri bir kemik kalan 2 çocuk annesi Çağla Şıkel'in özel hayatı sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

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