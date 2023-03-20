Akciğer kanseriyle mücadele eden Aydemir Akbaş 'öldürdüler' dedi isyan etti! Son sağlık durumu nasıl? "2 kez kemoterapiye girdim daha..."

"Doktorum, Türkiye'nin en iyi doktoru. O baktı bana, şimdi de beni tedaviye soktu. Kan tahlilleri iyiye gidiyor. Sonra da bakacaklar işte" şeklinde konuştu. Projeleri ile ilgili de "Bir tane dizi vardı. Onun beş bölümünü çekeceğiz. Doktora sordum, çalıştırır seni dedi. Kolpaçino'ya daha çok var. Onu da çekeriz" ifadelerini kullandı.