7 yıl evli kalmışlardı! 2 çocuk babası Emre Altuğ’dan Çağla Şıkel itirafı: Sancılı bir dönemdi! Gözler aşk orucunu bozan eski eşte...

1 Altuğ özellikle Çağla Şıkel'le yaşadığı aşkla bir dönem magazin manşetlerini sık sık süsledi. Ünlü şarkıcı, yaklaşık 4 senedir birlikte olduğu manken Çağla Şikel ile 10 Ağustos 2008 tarihinde bir eğlence mekanında dünyaevine girdi.

2 Bu evlilikten Hüseyin Kuzey ile Uzay Tuncer adında iki evladı olan çiftin evlilikleri ise 7 yıl sonra son buldu ve günlerce konuşuldu.