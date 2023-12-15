7 yıl evli kalmışlardı! 2 çocuk babası Emre Altuğ’dan Çağla Şıkel itirafı: Sancılı bir dönemdi! Gözler aşk orucunu bozan eski eşte...

2 çocuk babası Emre Altuğ'dan Çağla Şıkel itirafı! Şarkıcılığının yanı sıra oyunculuk da yapan ve şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran Emre Altuğ, katıldığı bir televizyon programında 7 yıl evli kaldığı Çağla Şıkel ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2 çocuk babası Altuğ, biten evliliği hakkında söyledikleriyle dikkat çekti. İşte Emre Altuğ'un o itiraflar...
Altuğ özellikle Çağla Şıkel'le yaşadığı aşkla bir dönem magazin manşetlerini sık sık süsledi. Ünlü şarkıcı, yaklaşık 4 senedir birlikte olduğu manken Çağla Şikel ile 10 Ağustos 2008 tarihinde bir eğlence mekanında dünyaevine girdi.
Bu evlilikten Hüseyin Kuzey ile Uzay Tuncer adında iki evladı olan çiftin evlilikleri ise 7 yıl sonra son buldu ve günlerce konuşuldu.
Boşandıktan sonra da çocukları için sık sık bir araya gelerek örnek bir davranış sergileyen ikili, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamaya başladı.