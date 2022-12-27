Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan “Herkes ağlayarak arıyor” deyip isyan etti! “Öldü” haberini görünce yardım istedi
Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla akciğer kanserine yakalandığını açıklamış ve geçirdiği ameliyatın ardından ise ekranlara ara verdiğini duyurmuştu. Tedavi sürecinde sık sık paylaşım yaparak sağlık durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendiren Çağlayan, bu kez hayranlarını korkutan bir haberler gündeme geldi. Sosyal medyada hızla yayılan haberin ardından açıklama yapan Çağlayan, "Herkes ağlayarak arıyor" diyerek isyan etti. İşte detaylar...
27.12.2022 00:55 - Son Güncelleme: 27.12.2022 00:55
Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla akciğer kanserine yakalandığını açıkladı.
Çağlayan, "Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim" dedi.
"4.5 SAAT SÜREN BİR OPERASYON GEÇİRDİM"
Çağlayan, biyopsi sonucunda kanserin lenflerine sıçramadığını açıkladı. Sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendiren Armağan Çağlayan, şu ifadeleri kullandı: "4.5 saat süren bir operasyon geçirdim.