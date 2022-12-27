Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan “Herkes ağlayarak arıyor” deyip isyan etti! “Öldü” haberini görünce yardım istedi

Çağlayan, "Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim" dedi.