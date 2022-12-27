2 çocuk annesi Havva Öztel gelin oldu! Aleyna Tilki’nin biricik annesine bakın! Küçük kızı Ayça Tilki’nin getirdiği gelinlikle...
2 çocuk annesi Havva Öztel gelin oldu! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Yıldız Tilbe'nin "Unutamazsın Beni" şarkısını yorumladı. Yeni klibiyle büyük ses getiren Öztel, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Kızına rakip olan ünlü isim, sürpriz bir paylaşımda bulunarak gelinlikli pozlarını Instagram hesabında yayınladı. Öztel'in gelinliğini küçük kızı Ayça Tilki'nin Amerika'dan getirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
27.12.2022 01:47 - Son Güncelleme: 27.12.2022 01:47
Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla en az kızı kadar magazin gündeminde yer aldı.
Şarkıcılığa soyunan Öztel, son olarak Yıldız Tilbe'nin "Unutamazsın Beni" şarkısını yorumlayarak gündeme geldi.
Klipten görüntülerini paylaşan Öztel'in gelinliğini küçük kızı Ayça Tilki'nin Amerika'dan getirdiği ortaya çıktı.