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Akasya Asıltürkmen estetik sonrası haliyle dalga geçti! 'Uzaylı filtresi gibi...'

Estetikli ünlüler kervanına katılan oyuncu Akasya Asıltürkmen, estetik sonrası yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından estetik sonrası halini paylaşan ve "Bu acıyı bilsem yaptırmazdım" diyen 43 yaşındaki oyuncu Akasya Asıltürkmen, bandajlarını çıkarttı son halini ise 'Uzaylı filtresi gibi...' diyerek ti'ye aldı.

03.12.2020 10:29 - Son Güncelleme: 03.12.2020 10:29
Akasya Asıltürkmen estetik sonrası haliyle dalga geçti! 'Uzaylı filtresi gibi...'

"UZAYLI FİLTRESİ GİBİ"
Göz kapağını kaldırmak isteyen ve bunun için estetik operasyonu geçiren ünlüler kervanına katılan oyuncu Akasya Asıltürkmen, bandajlarını çıkardıktan sonraki halini ti'ye aldı.

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Akasya Asıltürkmen estetik sonrası haliyle dalga geçti! 'Uzaylı filtresi gibi...'

Geçtiğimiz haftalarda göz kapağını kaldırtan Akasya Asıltürkmen, operasyonun ardından yüzünde bandajlarla bir fotoğrafını sosyal medyada yayınlamıştı.

Akasya Asıltürkmen estetik sonrası haliyle dalga geçti! 'Uzaylı filtresi gibi...'

Yüzündeki bandajları çıkaran ünlü oyuncu, şimdi de yeni haliyle bir video yayınladı.Kendini uzaylılara benzeten Asıltürkmen, "Uzaylı filtresinden cute baby'e (sevimli bebek) geçerim inşallah" diyerek yeni halini ti'ye aldı.

Akasya Asıltürkmen estetik sonrası haliyle dalga geçti! 'Uzaylı filtresi gibi...'

Geçtiğimiz günlerde yüzü bandajlı bir karesini Instagram'da paylaşan oyuncu, çok acı çektiğini söyledi.

Akasya Asıltürkmen estetik sonrası haliyle dalga geçti! 'Uzaylı filtresi gibi...'

"BİR HAFTADIR ÇEKTİĞİM ACIYI ÇEKECEĞİMİ BİLSEM..."

Operasyon sonrası yaşadığı süreci Instagram'dan takipçileriyle de paylaşan oyuncu, ağrılarından bahsetti.

Yüzünde bandajlarla bir karesini yayınlayan Asıltürkmen, "Yarın bandaj ve dikişlerim alınıyor. Görünenler şişlik değil, tamponlar. Bu arada madem sürekli tecrübe paylaşıyoruz, çok açık söylemeliyim ki bir haftadır çektiğim acıyı çekeceğimi bilsem, hatta dörtte birini kalkışmazdım. Bir yandan da doktorumun neşeli asistanının dediği gibi; 10 gün sonra kesin hiçbir şey hatırlamayacağım" dedi.

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