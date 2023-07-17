Ajda Pekkan'ın "süper star" diyetine bakın! Her sabah 3 besini tüketmiş! İşte 77 yaşındaki Ajda Pekkan'ın beslenme sırrı
Süper star Ajda Pekkan'ın yıllara meydan okuyan enerjisinin sırrı ortaya çıktı! Gençlere taş çıkaran sanatçı, meğer geçmiş yıllarda süper star diyetini uygulamış. 77 yaşındaki şarkıcı fiziği ile her yıl genç kızlara taş çıkartıyor. Özellikle yaz aylarında fit görüntüsüyle dikkat çeken Pekkan'ın bu zamana kadar uyguladığı diyetler gündeme geldi. Peki, Ajda Pekkan'ın güzelliğinin sırrı ne? İşte yanıtı...
17.07.2023 22:22 - Son Güncelleme: 17.07.2023 22:22
Her yaşta enerjisiyle gençlere taş çıkaran Ajda Pekkan, süper star diyeti tekrar gündeme geldi. 77 yaşındaki ünlü isim meğer böyle formda kalmış! Sağlıklı yaşam alışkanlıklarına dikkat ederek kendisini her zaman genç ve dinamik hisseden Süper Star yıllara meydan okuyan güzelliğini bakın nasıl korumuş! İşte 77 yaşındaki Ajda Pekkan'ın beslenme sırrı...
SÜPER STAR DİYETİ
Ajda Pekkan geçmiş yıllarda beslenme düzeniyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;
"Tatlıyı çok severim. Canım tatlı çekince bitter çikolata yerim. Her sabah bir bardak süt, yulaf ezmesi, tarçın ve bal yerim. Öğlen yeşil çay içerim. Bir de ılık su, yarım çorba kaşığı pekmez ve limon sıkarak hazırladığım karışımı içiyorum."