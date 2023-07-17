Ajda Pekkan'ın "süper star" diyetine bakın! Her sabah 3 besini tüketmiş! İşte 77 yaşındaki Ajda Pekkan'ın beslenme sırrı

SÜPER STAR DİYETİ

Ajda Pekkan geçmiş yıllarda beslenme düzeniyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

"Tatlıyı çok severim. Canım tatlı çekince bitter çikolata yerim. Her sabah bir bardak süt, yulaf ezmesi, tarçın ve bal yerim. Öğlen yeşil çay içerim. Bir de ılık su, yarım çorba kaşığı pekmez ve limon sıkarak hazırladığım karışımı içiyorum."