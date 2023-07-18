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Haberler Magazin "Kocam istemiyor gösteremem" demişti kocası kendisi gösterdi! Ücretine zaman yapan Şeyma Subaşı ve Meedo'nun bikini sorunsalı

"Kocam istemiyor gösteremem" demişti kocası kendisi gösterdi! Ücretine zaman yapan Şeyma Subaşı ve Meedo'nun bikini sorunsalı

Birçok kişinin Acun Ilıcalı'nın eski eşi olarak tanıdığı Şeyma Subaşı 2. evliliğiyle gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda abonelik sistemi açan evlendikten sona da eşi Meedo'nun bikinili video ve fotoğraflarını paylaşmasından rahatsız olduğunu belirten Şeyma Subaşı'yı eşi Mohammed Alsaloussi, bikinili paylaştı. İşte çok konuşulan o paylaşım...

18.07.2023 06:21 - Son Güncelleme: 18.07.2023 06:21
Kocam istemiyor gösteremem demişti kocası kendisi gösterdi! Ücretine zaman yapan Şeyma Subaşı ve Meedo’nun bikini sorunsalı

Paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda 3 yıllık sevgilisi Mısırlı iş insanı Meedo ile nikah masasına oturmuştu.

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Kocam istemiyor gösteremem demişti kocası kendisi gösterdi! Ücretine zaman yapan Şeyma Subaşı ve Meedo’nun bikini sorunsalı

Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den 5 Haziran 2021'de evlilik teklifi almıştı. Fas'ın Marakeş şehrinde 2 gün 2 gece düğün yapan ünlü isim balayı paylaşımlarıyla da epey dikkat çekmeyi başarmıştı.

Kocam istemiyor gösteremem demişti kocası kendisi gösterdi! Ücretine zaman yapan Şeyma Subaşı ve Meedo’nun bikini sorunsalı

Bir yandan da paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Şeyma Subaşı Bir takipçisinin, "Eskiden daha güzel paylaşımlar gelirdi. Eşin kıskanıyor mu yoksa?" yorumuna kayıtsız kalamamış şu ifadeleri kullanmıştı: "Normal değil mi böyle olması? Saygı duymak lazım."

Kocam istemiyor gösteremem demişti kocası kendisi gösterdi! Ücretine zaman yapan Şeyma Subaşı ve Meedo’nun bikini sorunsalı

Yıllardır Instagram hesabından bikinili pozlar yayınlayan Şeyma Subaşı, eşinin bu durumdan rahatsız olduğunu söylemişti. Instagram hesabından bir video yayınlayarak bikini reklamı yapan Subaşı, kıyafetini çıkarmamışto Bikini göstermeden kumaşından bahseden Subaşı, "Bebek arkadaşımın yaptığı bikiniyi giyiyorum. Bikini videosu ve fotoğrafı koymamdan Meedo biraz rahatsız oluyor. O yüzden de göstermiyorum" demişti.

Kocam istemiyor gösteremem demişti kocası kendisi gösterdi! Ücretine zaman yapan Şeyma Subaşı ve Meedo’nun bikini sorunsalı

MEEDO PAYLAŞTI

Bu açıklamadan kısa süre sonra Subaşı'nın eşi karısının deniz pozunu paylaşarak şaşırttı.

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