"Bugün yeniden başlıyoruz" dedi önce peruk seçti sonra saçlarını kazıttı! Kanser olduğunu açıklayan Tanyeli son durumu paylaştı
İbo Show'un efsane oryantallerinden Tanyeli bir süredir ortalarda görünmüyordu. Eşi İlker Sünnili ile Avustralya'nın Sidney kentine yerleşen Tanyeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kansere yakalandığını duyurmuştu. Acı haber magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Tanyeli son olarsk önce peruk seçti ardından saçlarını kazıttı. Tanyeli'ye yüzlerce destek mesajı yağdı.
17.07.2023 16:56 - Son Güncelleme: 17.07.2023 17:39
Yıllar önce ailesiyle Avustralya'ya taşınan Tanyeli, bir döneme danslarıyla damga vurmuştu. Ünlü isim son zamanlarda ise verdiği kilolarla çok konuşulmuştu.
Fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçiren Tanyeli, ameliyatın ardından 99'dan 60'a düşmüştü.