Ajda Pekkan’dan yıllar sonra şaşırtan itiraf! En büyük pişmanlığını açıkladı: Belki bir Süperstar olmazdım ama...

Hem kariyeri hem özel hayatı hem de giyim tarzıyla yıllarca adından söz ettiren Ajda Pekkan , geçen haftalarda Harper's Bazaar'ın düzenlediği Yılın Kadınları Ödülleri'nde 'Yaşam Boyu İkon' ödülünü alarak gündem olmuştu.

Ünlü şarkıcı, şimdi ise açıklamalarıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Harper's Bazaar dergisine konuşan Pekkan, en büyük pişmanlığını ilk kez açıkladı. İşte dikkat çeken o röportaj...

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Türkiye'de 60 yılı aşkın süredir zirvede olan başka bir sanatçı yok. Tüm bu yıllar boyunca yolunuzu tek başınıza mı çizdiniz?

"Tabii ki bu uzun yolculuğumda yol arkadaşlarım oldu. Özellikle kariyerimin başında bana mentorluk yapan değerli insanlar oldu. Ancak bugün geldiğim noktada, hayatımda verdiğim bütün önemli kararlarda ve kariyerimin şekillenmesinde her zaman kendi iç sesimi, sezgilerimi ve vizyonumu takip ettim.