Altay 22 yıllık evliliğinde neden çocuk sahibi olmadığını açıkladı "El ele tutuşmak öpüşmek ve çocuk yok" Duygulandıran sözler

Gerçek adı Mehmet Altay Biber olan, hepimizi Altay olarak tanıdığı, 54 yaşındaki ünlü şarkıcıdan çarpıcı itiraflar... Altay, tam 22 yıldır 'Gülo' olarak seslendiği Gülsün Biber'le evli. Çiftin evliliklerinden bir çocukları yok ancak Altay, Gülsün Biber'in bir önceki evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeynep'i nüfusuna aldı. Zeynep'e verdiği söz sebebiyle çocuk sahibi olmadığını da itiraf etti.
Gerçek adı Mehmet Altay Biber olan Altay, 'Gülo' diye hitap ettiği 22 yıllık eşi Gülsün Biber'in önceki evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeynep'i nüfusuna aldığını açıkladı. 53 yaşındaki şarkıcı, Zeynep'e verdiği söz sebebiyle çocuk sahibi olmadığını da itiraf etti.
Bir televizyon programına konuk olan Altay dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altay, konuk olduğu programda hayatı boyunca ölümlerle sınandığını söyledi.
Annemi demanstan, ağabeyimi kazadan, diğer ağabeyimi ve babamı da kanserden kaybettim. Zamansız kayıp insanı yoruyor. Sıralı, zamanlı ve hayırlısı olsun.