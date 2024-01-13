Altay 22 yıllık evliliğinde neden çocuk sahibi olmadığını açıkladı "El ele tutuşmak öpüşmek ve çocuk yok" Duygulandıran sözler

Gerçek adı Mehmet Altay Biber olan, hepimizi Altay olarak tanıdığı, 54 yaşındaki ünlü şarkıcıdan çarpıcı itiraflar... Altay, tam 22 yıldır 'Gülo' olarak seslendiği Gülsün Biber'le evli. Çiftin evliliklerinden bir çocukları yok ancak Altay, Gülsün Biber'in bir önceki evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeynep'i nüfusuna aldı. Zeynep'e verdiği söz sebebiyle çocuk sahibi olmadığını da itiraf etti.