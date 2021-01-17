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Ajda Pekkan paylaştı yorumlar havada uçuştu! 'Bir yaş daha alacak ama 20'lik gibi duruyor'

Ajda Pekkan paylaştı yorumlar havada uçuştu! 'Bir yaş daha alacak ama 20'lik gibi duruyor' dedirten Ajda Pekkan Instagram'dan, "Beklediğimiz kış sonunda geldi... Karlar artık yağsın, beyaza boyasın her yeri biz de çocuklar gibi mutlu olalım" notuyla kar pozunu paylaştı. Süperstar, kardeşi Semiramis Pekkan ve arkadaşları ile şömine başındaki ev halini de yine takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medya paylaşımları sonrası Ajda Pekkan'ın yaşı merak konusu oldu.

17.01.2021 13:17 - Son Güncelleme: 17.01.2021 13:45
Ajda Pekkan paylaştı yorumlar havada uçuştu! 'Bir yaş daha alacak ama 20'lik gibi duruyor'

Ajda Pekkan paylaştı yorumlar havada uçuştu! 'Bir yaş daha alacak ama 20'lik gibi duruyor' dedirten Ajda Pekkan Instagram'dan, "Beklediğimiz kış sonunda geldi... Karlar artık yağsın, beyaza boyasın her yeri biz de çocuklar gibi mutlu olalım" notuyla kar pozunu paylaştı.

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Ajda Pekkan paylaştı yorumlar havada uçuştu! 'Bir yaş daha alacak ama 20'lik gibi duruyor'

Süperstar Ajda Pekkan, kardeşi Semiramis Pekkan ve arkadaşları ile şömine başındaki ev halini de yine takipçilerinin beğenisine sundu.

Ajda Pekkan paylaştı yorumlar havada uçuştu! 'Bir yaş daha alacak ama 20'lik gibi duruyor'

Sosyal medya paylaşımları sonrası kısa sürede gündem olan Ajda Pekkan'ın yaşı merak konusu oldu.

Ajda Pekkan paylaştı yorumlar havada uçuştu! 'Bir yaş daha alacak ama 20'lik gibi duruyor'

İşte 1965 yılından bugüne pop müziğinin starlarından olan Ajda Pekkan ve ünlülerin yaşları...

Ajda Pekkan paylaştı yorumlar havada uçuştu! 'Bir yaş daha alacak ama 20'lik gibi duruyor'

YONCA EVCİMİK

16 Eylül 1963 (56 yaşında)

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