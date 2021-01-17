Haberler Galeri Magazin Ajda Pekkan paylaştı yorumlar havada uçuştu! 'Bir yaş daha alacak ama 20'lik gibi duruyor'

Ajda Pekkan paylaştı yorumlar havada uçuştu! 'Bir yaş daha alacak ama 20'lik gibi duruyor'

Ajda Pekkan paylaştı yorumlar havada uçuştu! 'Bir yaş daha alacak ama 20'lik gibi duruyor' dedirten Ajda Pekkan Instagram'dan, "Beklediğimiz kış sonunda geldi... Karlar artık yağsın, beyaza boyasın her yeri biz de çocuklar gibi mutlu olalım" notuyla kar pozunu paylaştı. Süperstar, kardeşi Semiramis Pekkan ve arkadaşları ile şömine başındaki ev halini de yine takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medya paylaşımları sonrası Ajda Pekkan'ın yaşı merak konusu oldu.

17.01.2021 13:17 - Son Güncelleme: 17.01.2021 13:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





