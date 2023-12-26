Aile’nin Seher’i Emel Göksu’nun kız bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! “Anne-kız olduklarını nasıl anlamadık” İlk kez duyan inanamadı

Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Selin Şekerci, Canan Ergüder, Nur Sürer gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Aile dizisinde Seher karakterini canlandıran Emel Göksu hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Göksu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızıyla pozlarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medya kullanıcıları, "Anne-kız olduklarını nasıl anlamadık" yorumunda bulundu. Bakın Emel Göksu hangi ünlü oyuncunun annesiymiş...