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Aile’nin Seher’i Emel Göksu’nun kız bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! “Anne-kız olduklarını nasıl anlamadık” İlk kez duyan inanamadı

Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Selin Şekerci, Canan Ergüder, Nur Sürer gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Aile dizisinde Seher karakterini canlandıran Emel Göksu hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Göksu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızıyla pozlarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medya kullanıcıları, "Anne-kız olduklarını nasıl anlamadık" yorumunda bulundu. Bakın Emel Göksu hangi ünlü oyuncunun annesiymiş...

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 15:53 Güncelleme 26 Aralık 2023, 15:53
Aile’nin Seher’i Emel Göksu’nun kız bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! “Anne-kız olduklarını nasıl anlamadık” İlk kez duyan inanamadı 1

Aile dizisinde Seher karakteriyle izleyici karşısına çıkan Emel Göksu'nun hakkındaki bir gerçek ağızları açık bıraktı.

Aile’nin Seher’i Emel Göksu’nun kız bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! “Anne-kız olduklarını nasıl anlamadık” İlk kez duyan inanamadı 2

Emel Göksu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızıyla verdiği pozları görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Aile’nin Seher’i Emel Göksu’nun kız bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! “Anne-kız olduklarını nasıl anlamadık” İlk kez duyan inanamadı 3

Emel Göksu ve oyuncu kızının fotoğrafları, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken "Anne-kız olduklarını nasıl anlamadık", "Ben şok" gibi yorumlar yapıldı.

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