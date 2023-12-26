Şehir hayatını elinin tersiyle itti ormanın içinde yeni hayat kurdu! Tuğba Özay radikal kararı sonrası tuvalete giremiyor duş alamıyor

Mankenlik, oyunculuk, şarkıcılık derken sahnenin her türlü tozunu yutan Tuğba Özay, bir süredir ortalarda görünmüyordu. Katıldığı Survivor'da kendini 'doğanın kızı' olarak nitelendiren Özay, kendini gerçekten de doğaya attı. Şehir hayatından bırak Özay, kendine bir karavan aldı ve şimdilerde doğayla iç içe bir hayat sürüyor. Ancak tuvalete giremiyor ve duş alamıyor. İşte detaylar...