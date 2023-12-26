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Şehir hayatını elinin tersiyle itti ormanın içinde yeni hayat kurdu! Tuğba Özay radikal kararı sonrası tuvalete giremiyor duş alamıyor

Mankenlik, oyunculuk, şarkıcılık derken sahnenin her türlü tozunu yutan Tuğba Özay, bir süredir ortalarda görünmüyordu. Katıldığı Survivor'da kendini 'doğanın kızı' olarak nitelendiren Özay, kendini gerçekten de doğaya attı. Şehir hayatından bırak Özay, kendine bir karavan aldı ve şimdilerde doğayla iç içe bir hayat sürüyor. Ancak tuvalete giremiyor ve duş alamıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 15:46 Güncelleme 26 Aralık 2023, 16:09
Şehir hayatını elinin tersiyle itti ormanın içinde yeni hayat kurdu! Tuğba Özay radikal kararı sonrası tuvalete giremiyor duş alamıyor 1

Mankenlik ve oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığa da soyun Tuğba Özay da şehir yaşantısından kaçarak doğaya sığındı.

Şehir hayatını elinin tersiyle itti ormanın içinde yeni hayat kurdu! Tuğba Özay radikal kararı sonrası tuvalete giremiyor duş alamıyor 2

Son dönemde popüler hale gelen karavan hayatına geçen Özay'ın kutu gibi evi şaşırttı.

Şehir hayatını elinin tersiyle itti ormanın içinde yeni hayat kurdu! Tuğba Özay radikal kararı sonrası tuvalete giremiyor duş alamıyor 3

Özay evini alabilmek için 150 bin TL'ye motosikletini de sattı.

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