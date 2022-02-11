Arka Sokaklar’ın Engin’i İlker İnanoğlu onu sır gibi saklıyordu artık boyu kadar! Diziye ölerek veda eden İlker İnanoğlu’nun oğlu...

Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde üzerine silah çekilmiş olarak ekrana gelen Engin Balkan'a yayımlanan yeni bölüm fragmanında cenaze töreni düzenleniyor. Rıza Baba ise Engin Komiserin şehit olduğunu ifade ediyor. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan 56 yaşındaki oyuncu hakkında araştırma yapanlar boyu kadar bir oğlu olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta İlker İnanoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen çocuklarıl