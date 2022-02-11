Arka Sokaklar'ın Engin'i İlker İnanoğlu onu sır gibi saklıyordu artık boyu kadar! Diziye ölerek veda eden İlker İnanoğlu'nun oğlu...
Yönetmen Türker İnanoğlu'nun oyuncu Filiz Akın ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu, Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Yumurcak'la daha küçücük yaşlarda kameralarla tanışmıştı. Annesi Filiz Akın gibi oyunculuğu tercih eden ve yıllardır televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan İlker İnanoğlu, Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Engin Balkan karakterine hayat veriyordu. Dizide ölüp, cenazesi yapılan Engin Müdür karakterini canlandıran İlker İnanoğlu hakkında araştırma yapanlar boyu kadar oğlu Berke'yi görünce şaştı kaldı. İşte başta İlker İnanoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.
Yönetmen Türker İnanoğlu'nun oyuncu Filiz Akın ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu, konuşmaya ve yürümeye başladığında sinemayla tanıştı. Küçük yaşlarda kamera karşısına geçen İnanoğlu, sinemadaki ilk önemli rolünü babası Türker İnanoğlu'nun "Yumurcak" filminde oynadı. Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, ile beraber yer aldığı dizide Engin karakterini canlandıran ünlü oyuncunun hayatı merak konusu oldu.
Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde üzerine silah çekilmiş olarak ekrana gelen Engin Balkan'a yayımlanan yeni bölüm fragmanında cenaze töreni düzenleniyor. Rıza Baba ise Engin Komiserin şehit olduğunu ifade ediyor. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan 56 yaşındaki oyuncu hakkında araştırma yapanlar boyu kadar bir oğlu olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta İlker İnanoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen çocuklarıl