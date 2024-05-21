Yusuf Yazıcı'yla paylaştı! Gelinliğini gören hayran kaldı... Melisa Aslı Pamuk'un düğününden ilk görüntüler!

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve başarılı futbolcu Yusuf Yazıcı, uzun süredir devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandırarak büyük bir adım attılar. Çift, gözlerden uzak, sade bir törenle dünya evine girdi ve bu mutlu haberi hayranlarıyla sosyal medya üzerinden paylaştı. Melisa Aslı Pamuk, resmi Instagram hesabından soyadını değiştirerek evlendiklerini duyurdu ve bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü. Ayrıca, Yusuf Yazıcı'nın eşine yaptığı romantik jest de dikkat çekti. Ünlü futbolcu, 1.5 milyon Euro'ya deniz manzaralı bir ev alarak sevgisini ve mutluluğunu somut bir şekilde ifade etti. Bu muhteşem hediye, çiftin romantizmini doruğa çıkarırken, hayranları tarafından da büyük beğeni topladı.