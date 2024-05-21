Yusuf Yazıcı'yla paylaştı! Gelinliğini gören hayran kaldı... Melisa Aslı Pamuk'un düğününden ilk görüntüler!

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve başarılı futbolcu Yusuf Yazıcı, uzun süredir devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandırarak büyük bir adım attılar. Çift, gözlerden uzak, sade bir törenle dünya evine girdi ve bu mutlu haberi hayranlarıyla sosyal medya üzerinden paylaştı. Melisa Aslı Pamuk, resmi Instagram hesabından soyadını değiştirerek evlendiklerini duyurdu ve bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü. Ayrıca, Yusuf Yazıcı'nın eşine yaptığı romantik jest de dikkat çekti. Ünlü futbolcu, 1.5 milyon Euro'ya deniz manzaralı bir ev alarak sevgisini ve mutluluğunu somut bir şekilde ifade etti. Bu muhteşem hediye, çiftin romantizmini doruğa çıkarırken, hayranları tarafından da büyük beğeni topladı.
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı, uzun süredir devam eden aşklarını sessiz sedasız bir şekilde evlilikle taçlandırdı. Pamuk'un sosyal medya hesabında soyadını "Yazıcı" olarak değiştirmesiyle başlayan olaylar, çiftin düğün hediyesiyle magazin dünyasını salladı.
2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Melisa Aslı Pamuk, son dönemde özel hayatıyla sıkça gündeme gelmekteydi. Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile uzun süredir aşk yaşayan Pamuk, sessiz sedasız bir düğünle evlenerek hayatlarını birleştirdi.
Evliliklerinin duyurulmasında etkili olan ayrıntılardan biri de Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya hesabında soyadını "Yazıcı" olarak değiştirmesi oldu. Bu değişiklik, çiftin evliliklerini resmiyete dökmesiyle gündemi meşgul etti.