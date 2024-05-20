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Kim der 2 çocuk annesi! Amine Gülşe pembe taytını çekip spor salonunda şov yaptı! Mesut Özil’in biricik eşi sosyal medyayı salladı

Mesut Özil ile 2019 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Amine Gülşe, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. 2 çocuk annesi Gülşe, spor salonunda kalça çalıştığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı. Pembe taytıyla kamera karşısına geçen Gülşe'nin fit hali ise dikkat çekti. Ünlü oyuncu için "Kim der 2 çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Amine Gülşe'nin o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 15:49 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 16:47
Kim der 2 çocuk annesi! Amine Gülşe pembe taytını çekip spor salonunda şov yaptı! Mesut Özil’in biricik eşi sosyal medyayı salladı 1

Tescilli güzel Amine Gülşe, Mesut Özil ile 2019 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturdu. Çift, 2020 yılında kızları Eda'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

Kim der 2 çocuk annesi! Amine Gülşe pembe taytını çekip spor salonunda şov yaptı! Mesut Özil’in biricik eşi sosyal medyayı salladı 2

2022'de de ikinci bebekleri Ela'ya kavuşan ünlü çiftten Amine Gülşe, sosyal medya hesabında ailesiyle yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.

Mesut Özel'in eşi Amine Gülşe'den spor paylaşımı!

Kim der 2 çocuk annesi! Amine Gülşe pembe taytını çekip spor salonunda şov yaptı! Mesut Özil’in biricik eşi sosyal medyayı salladı 3

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, bu kez bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi.

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