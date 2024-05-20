Kim der 2 çocuk annesi! Amine Gülşe pembe taytını çekip spor salonunda şov yaptı! Mesut Özil’in biricik eşi sosyal medyayı salladı

Mesut Özil ile 2019 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Amine Gülşe, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. 2 çocuk annesi Gülşe, spor salonunda kalça çalıştığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı. Pembe taytıyla kamera karşısına geçen Gülşe'nin fit hali ise dikkat çekti. Ünlü oyuncu için "Kim der 2 çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Amine Gülşe'nin o paylaşımı...