Ahu Sungur çiftleşme yorumuna açtı ağzını yumdu gözünü 'Kocamla cinsel ilişkiye girip...'
Meslektaşı Suat Sungur ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Ahu Sungur, sosyal medya hesabında "Hayvan üretimi yapıyorsun" şeklinde yapılan yorumlara ateş püskürdü. Bir takipçisinin "İki aynı cins kediyi çiftleştirmedin mi?" sorusu üzerine çileden çıkan Sungur, verdiği cevapla hayranlarını şoke etti. Bu tarz yorumlar yapan takipçilerine dava açacağını duyuran ünlü oyuncu, söz konusu soruya "Kocamla sevişip çocuk da yaptık o da üretime giriyor mu acaba? Mesela bunun için de hesap vermem gerekiyor mu? Ben sana gece kiminle seviştiğini soruyor muyum da sana kedimin çiftleştiği tekir dert oluyor?!" şeklinde karşılık verdi.
01.04.2021 16:09
- Son Güncelleme: 01.04.2021 16:14
Ahu Sungur, kedisi Müjgan ve dört yavrusunun fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Sungur'un sevimli dostlarıyla yaptığı paylaşımının ardından ünlü oyuncuya "Evde hayvan üretiyorsun" şeklinde eleştiriler geldi.
Sosyal medya kullanıcıları, kedilerini kısırlaştırmak yerine çiftleştirdiği için tepki gösterdikleri oyuncuya "Sokak hayvanlarının vebalini aldın" mesajlarını attı. Ünlü oyuncu da kendisine 'vebal ve üretici' ithamlarını yapan takipçilerine dava açacağını açıkladı.
Ahu Sungur, "Ne iftirası ablacım? İki aynı cins kediyi çiftleştirip hayvan ürettin mi üretmedin mi bunu açıkla?" sorusu üzerine ise çileden çıktı.
'KİMİNLE SEVİŞTİĞİNİ SORUYOR MUYUM'
Ünlü oyuncu, "Kocamla sevişip çocuk da yaptık o da üretime giriyor mu acaba?" diyerek takipçisine şu cevabı verdi: "Mesela bunun için de hesap vermem gerekiyor mu? Ben sana gece kiminle seviştiğini soruyor muyum da sana kedimin çiftleştiği tekir dert oluyor?!"
'KOCAN SENİ ALDATIYOR
2002'de kendisi gibi oyuncu olan Suat Sungur ile dünyaevine giren Ahu Sungur, geçen günlerde bir takipçisinden eşinin kendisini aldattığına yönelik mesaj aldığını belirterek başından geçenleri paylaşmıştı.
Ahu Sungur, olayı şöyle anlatmıştı: "Bir kişi 'Eşini (Suat Sungur) yolda bir kadınla yürürken gördüm. Koyu renk saçlı bir kadının elinden tutuyordu. Kocan seni aldatıyor' diye mesaj attı. Saçlarımı boyattım, yani o kişi bendim. Kocam beni benimle aldatıyor"