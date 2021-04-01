Ahu Sungur çiftleşme yorumuna açtı ağzını yumdu gözünü 'Kocamla cinsel ilişkiye girip...'

Meslektaşı Suat Sungur ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Ahu Sungur, sosyal medya hesabında "Hayvan üretimi yapıyorsun" şeklinde yapılan yorumlara ateş püskürdü. Bir takipçisinin "İki aynı cins kediyi çiftleştirmedin mi?" sorusu üzerine çileden çıkan Sungur, verdiği cevapla hayranlarını şoke etti. Bu tarz yorumlar yapan takipçilerine dava açacağını duyuran ünlü oyuncu, söz konusu soruya "Kocamla sevişip çocuk da yaptık o da üretime giriyor mu acaba? Mesela bunun için de hesap vermem gerekiyor mu? Ben sana gece kiminle seviştiğini soruyor muyum da sana kedimin çiftleştiği tekir dert oluyor?!" şeklinde karşılık verdi.

01.04.2021 16:09 - Son Güncelleme: 01.04.2021 16:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





