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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'e ne kış ne sansür işliyor bikinili pozları peş peşe salıyor! Dekoltenin dozunu aştı

Mehmet Ali Erbil hastalığının ardından tahtını kızı Yasmin Erbil'e devretti. Durum öyle bir hal aldı ki Yasmin Erbil hem annesi Nergis Kumbasar'ın hem de babası Mehmet Ali Erbil'in şöhretini geçti. Babasının hastanede olduğu dönemde yaptığı bikinili paylaşımla eleştirilerin odağı olan Yasmin Erbil o dönem yaptığı açıklamada 'babam hasta diye ölelim mi' açıklamasıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelse de paylaşımlarına devam etmişti. Magazin gündeminde sık sık iddialı paylaşımlarıyla yer bulan Yasmin Erbil yine adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde baba Mehmet Ali Erbil kızının fotoğrafını sansürlese de, Yasmin'e sansür işlemiyor. Yasmin'in iddialı pozlarına takipçilerinden binlerce beğeni yağdı...

01.04.2021 16:32 - Son Güncelleme: 01.04.2021 17:48
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'e ne kış ne sansür işliyor bikinili pozları peş peşe salıyor! Dekoltenin dozunu aştı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, bir kez daha sosyal medyayı yıktı geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'e ne kış ne sansür işliyor bikinili pozları peş peşe salıyor! Dekoltenin dozunu aştı

Instagram'da 250 bini aşkın takipçisi bulunan Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'e ne kış ne sansür işliyor bikinili pozları peş peşe salıyor! Dekoltenin dozunu aştı

Bir magazin programının sunuculuğunu yapan Erbil, yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine oturmayı başarıyor.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'e ne kış ne sansür işliyor bikinili pozları peş peşe salıyor! Dekoltenin dozunu aştı

FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Yasmin Erbil, son olarak bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'e ne kış ne sansür işliyor bikinili pozları peş peşe salıyor! Dekoltenin dozunu aştı

Kusursuz fiziğiyle her daim adından söz ettiren Yasmin Erbil'in paylaşımlarına yorum ve beğeni yağdı.