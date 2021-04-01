Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'e ne kış ne sansür işliyor bikinili pozları peş peşe salıyor! Dekoltenin dozunu aştı
Mehmet Ali Erbil hastalığının ardından tahtını kızı Yasmin Erbil'e devretti. Durum öyle bir hal aldı ki Yasmin Erbil hem annesi Nergis Kumbasar'ın hem de babası Mehmet Ali Erbil'in şöhretini geçti. Babasının hastanede olduğu dönemde yaptığı bikinili paylaşımla eleştirilerin odağı olan Yasmin Erbil o dönem yaptığı açıklamada 'babam hasta diye ölelim mi' açıklamasıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelse de paylaşımlarına devam etmişti. Magazin gündeminde sık sık iddialı paylaşımlarıyla yer bulan Yasmin Erbil yine adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde baba Mehmet Ali Erbil kızının fotoğrafını sansürlese de, Yasmin'e sansür işlemiyor. Yasmin'in iddialı pozlarına takipçilerinden binlerce beğeni yağdı...
01.04.2021 16:32
- Son Güncelleme: 01.04.2021 17:48