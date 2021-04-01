Merve Boluğur asla boş durmuyor bu kez de sarışın oldu çıktı! Son halini görenler gözlerine inanamadı

Yeni sevgilisi ile verdiği pozu Instagram hesabında paylaşan ünlü oyuncu Merve Boluğur'un Şişli'de bir kafe işleten Meriç Kırdan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Özel hayatıyla sık sık gündem olan güzel oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Yıllardır siyah saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz Boluğur, sarı saçlarıyla objektif karşısına geçti ve hayranlarına ters köşe yaptı. Merve Boluğur'un sarışın halini gören sosyal medya kullanıcıları, neye uğradıklarını şaşırdı. Takipçileri, Boluğur'a "Hayır bu gerçek olamaz", "Siyah saçlı Merve Boluğur tercihimizdir", "Lütfen şaka olduğunu söyle" yorumlarında bulundu. İşte Merve Boluğur'un sarışın hali...

01.04.2021 15:15 - Son Güncelleme: 01.04.2021 15:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





