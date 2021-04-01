Merve Boluğur asla boş durmuyor bu kez de sarışın oldu çıktı! Son halini görenler gözlerine inanamadı
Yeni sevgilisi ile verdiği pozu Instagram hesabında paylaşan ünlü oyuncu Merve Boluğur'un Şişli'de bir kafe işleten Meriç Kırdan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Özel hayatıyla sık sık gündem olan güzel oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Yıllardır siyah saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz Boluğur, sarı saçlarıyla objektif karşısına geçti ve hayranlarına ters köşe yaptı. Merve Boluğur'un sarışın halini gören sosyal medya kullanıcıları, neye uğradıklarını şaşırdı. Takipçileri, Boluğur'a "Hayır bu gerçek olamaz", "Siyah saçlı Merve Boluğur tercihimizdir", "Lütfen şaka olduğunu söyle" yorumlarında bulundu. İşte Merve Boluğur'un sarışın hali...
01.04.2021 15:15
- Son Güncelleme: 01.04.2021 15:24
33 yaşındaki Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açmıştı. Sosyal medya hesabında sevgilisiyle verdiği sarmaş dolaş pozu takipçilerinin beğenisine sunan Boluğur'un Meriç Kırdan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Yeni aşkıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Merve Boluğur, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.
İmaj değiştiren güzel oyuncu, yıllardır siyah renkte kullandığı saçlarını sarıya çevirdi. Merve Boluğur'un sarışın halini gören sosyal medya kullanıcıları da paylaşıma yorum yağdırdı.
Sarışın haliyle takipçilerini şoke eden Merve Boluğur için "Hayır bu gerçek olamaz", "Siyah saçlı Merve Boluğur tercihimizdir", "Lütfen şaka olduğunu söyle" yorumları yapıldı.
Gerçek ise kısa sürede ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun, saçlarını sarıya boyatmadığı sadece peruk taktığı öğrenildi.