Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan arasında savaş çıktı 'savaş mı istiyorsun peki bittin sen' Instagram krizi çıktı birbirlerini ifşaladılar
2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Ancak bu kez Pınar Altuğ'a rakip çıktı. O isim eşi Yağmur Atacan'dan başkası değil. Kendisine Instagram hesabı açan Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ sosyal medyada adeta birbirlerine savaş açtı. Bakın nasıl.
Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile günlük hayatlarından kesitleri hiç sakınmadan takipçileri ile paylaşan Pınar Altuğ oldukça ilgi görüyor.
"HANIMIN GÖĞÜSLERİ MASANIN ÜZERİNDEYDİ"
Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın "Sevgilinizle yemeğe çıktığınız onun başka birinin dekoltesine bakması normal midir?" sorusu üzerine "Eğer gerçekten bir sergileme durumu varsa eşimin gözünün takılması normaldir. Bu arada benim kocam görmez. Geçen gün gittiğimiz restoranda başımıza geldi. Kapının girişinde oturan bir hanımın göğüsleri resmen masanın üzerindeydi. Biz özel bakmaya gittik. Yağmur 'kapıdan girince gözümü alamadım' dedi. Hakikaten de alınacak gibi değildi. Ona bakmazsanız zaten bir acayiplik var. Öyle bir durum varsa bakılması normal. Zaten bakılsın diye yapılmış. Ben güzel bir kadın ya da adam gördüğümde hem kocama gösteririm hem kendim bakarım. Güzele bakmak sevaptır" diyerek gündeme gelmişti.
Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem rolünden sonra ekranlarda göremediğimiz ünlü oyuncu Pınar Altuğ, bir YouTube programına yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşmüştü.
Yaklaşık 14 yıllık eşi Yağmur Atacan'la ilgili konuşan Altuğ, "Güzel bir kadın gördüğümde kocama gösteririm." demişti. . Ayrıca kendisinin de baktığını söyleyen Altuğ konuşmasına, "Bakılacak bir şeyse bakılır. Zaten bakılsın diye açılıyor" ifadelerini de eklemişti.