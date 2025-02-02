Goncagül Sunar tekelleşmenin perde arkasını anlattı! “Hepimizin bildiği ama sustuğu sırlar...”

Cumartesi akşamları atv ekranında yayınlanan Can Borcu dizisinde Şükran karakterini canlandıran Goncagül Sunar, Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla A Para ekranlarında izleyici ile buluşan Biz Bize programına konuk oldu.
Kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtlayan ünlü oyuncu, dizi sektöründeki tekelleşme ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Şükran karakterini canlandırdığı Can Borcu dizisi hakkında konuşan oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Can Borcu hikâyesi çok güzel. Karakterim Şükran'ın hikâyesi her yeni bölümde açılacak. Şefkatli bir teyze, aman tatsızlık çıkmasın diyen sessiz sakin bir kadın ama sonradan dengeleri değişecek onun.
Partneri Cüneyt Mete hakkında da konuşan oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onunla oynamak şahane. Keyifle oynuyorum onunla beraber. Çok yetenekli, insan olarak da çok doğal bir insan. Sette de herkes öyle.
Başta sevgili yönetenimiz Selim Bağcı olmak üzere... Zaten sette kaptan yönetmendir. Setin aurasını o kaptan belirler. Huzurlu ya da huzursuz gidişatı o belirler bizim şu an maşallahımız var"
Sunar, rol arkadaşı Mine Tugay'la ilgili de "Mine'yle kafalarımız çok uyuştu. İlk kez burada tanıştık ama çok ortak arkadaşımız ve zevkimiz var. O yüzden Mine'yi ekstra sevdim" ifadelerini kullandı.
"SEN ÇOK ÇİRKİN ÇIKMIŞSIN"
Ünlü oyuncu, Can Borcu ile ilk kez makyajsız bir dizide rol aldığını belirterek annesinden gelen yorumu da program izleyicileriyle paylaştı. Sunar, "Makyajsız oynadığım ilk dizi diyebilirim. Çok rahatmış. Annem bana 'kızım dizi çok güzel ama sen çok çirkin çıkmışsın' dedi. Bazı anneler çok acımasız oluyor" dedi.
TEKELLEŞME AÇIKLAMASI
Sektördeki tekelleşme hakkında da konuşan oyuncu, şunları söyledi: "Tekelleşmenin dışında kalan oyuncular evde oturup gariban şekilde iş beklemiyorlar. Onlar da aktif bir şekilde üretim yapıyorlar. Ama herkes o akışın içinde olmak istiyor.
Oğlum bile bana bunu soruyor. 'Neden sen orada değilsin de hep aynı isimler her yerdeler' diyor. Çok dikkat çekiyor artık bu durum. 6 ay hiçbir şey yapmadığım düştüğüm zamanlar oldu. Sürekli bir kaygı var bizde"
"HEPİMİZİN BİLDİĞİ AMA SUSTUĞU SIRLARDI"
Sunar, sözlerine şöyle devam etti: "Çocuk okutuyoruz sonuçta. Kirasını ödeyemeyenler, hastalananlar, intihar edenler oluyor bu sebepten. Maalesef hepimizin bildiği ama sustuğu sırlardı. Bir şekilde gün yüzüne çıktı"