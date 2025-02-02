Goncagül Sunar tekelleşmenin perde arkasını anlattı! “Hepimizin bildiği ama sustuğu sırlar...”

Sunar, rol arkadaşı Mine Tugay'la ilgili de "Mine'yle kafalarımız çok uyuştu. İlk kez burada tanıştık ama çok ortak arkadaşımız ve zevkimiz var. O yüzden Mine'yi ekstra sevdim" ifadelerini kullandı.

"SEN ÇOK ÇİRKİN ÇIKMIŞSIN" Ünlü oyuncu, Can Borcu ile ilk kez makyajsız bir dizide rol aldığını belirterek annesinden gelen yorumu da program izleyicileriyle paylaştı. Sunar, "Makyajsız oynadığım ilk dizi diyebilirim. Çok rahatmış. Annem bana 'kızım dizi çok güzel ama sen çok çirkin çıkmışsın' dedi. Bazı anneler çok acımasız oluyor" dedi.

TEKELLEŞME AÇIKLAMASI Sektördeki tekelleşme hakkında da konuşan oyuncu, şunları söyledi: "Tekelleşmenin dışında kalan oyuncular evde oturup gariban şekilde iş beklemiyorlar. Onlar da aktif bir şekilde üretim yapıyorlar. Ama herkes o akışın içinde olmak istiyor.

Oğlum bile bana bunu soruyor. 'Neden sen orada değilsin de hep aynı isimler her yerdeler' diyor. Çok dikkat çekiyor artık bu durum. 6 ay hiçbir şey yapmadığım düştüğüm zamanlar oldu. Sürekli bir kaygı var bizde"