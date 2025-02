Goncagül Sunar tekelleşmenin perde arkasını anlattı! “Hepimizin bildiği ama sustuğu sırlar...”

Cumartesi akşamları atv ekranında yayınlanan Can Borcu dizisinde Şükran karakterini canlandıran Goncagül Sunar , Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla A Para ekranlarında izleyici ile buluşan Biz Bize programına konuk oldu.

Şükran karakterini canlandırdığı Can Borcu dizisi hakkında konuşan oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Can Borcu hikâyesi çok güzel. Karakterim Şükran'ın hikâyesi her yeni bölümde açılacak. Şefkatli bir teyze, aman tatsızlık çıkmasın diyen sessiz sakin bir kadın ama sonradan dengeleri değişecek onun.