Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu aşkı bitti mi? Berrak Tüzünataç kimdir?
Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu'nun ayrılma kararı aldığı konuşuluyor. Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu, sürpriz bir kararla ilişkilerini noktaladı. Evlilik kararı almaları beklenen Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu'nun ilişkilerini noktaladığı iddiası, ikilinin hayranlarını üzdü.
6 Kasım 2018 Salı, 09:33:28 Güncelleme: 09:41:53
BİRKAN SOKULLU KİMDİR?
Birkan Sokullu, 6 Ekim 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2003 yılında, 'Best Model Of Turkey' yarışmasında üçüncü oldu. Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığı Bölümü'nü bitirdi. 10 yıllık profesyonel basketbol oynadı. Maltepe Üniversitesinde okurken manken ve modellik yaptı.
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