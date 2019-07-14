Ahmet Kural yeni sevgilisiyle düşman çatlattı! İşte Ahmet Kural'ın sevgilisi...

Ahmet Kural, kumral sevgilisiyle Kadıköy'de yakalandı. Geçtiğimiz aylarda zor günler geçiren ve verdiği kilolarla dikkat çeken Ahmet Kural, iddiaya göre 2 hafta önce Kadıköy'de görüntülendiği kız arkadaşı ile samimi bir şekilde görüntülendi. 36 yaşındaki Ahmet Kural'ın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.