Ahmet Kural yeni sevgilisiyle düşman çatlattı! İşte Ahmet Kural'ın sevgilisi...
Ahmet Kural son dönemlerde vücudundaki kilo değişimiyle gündem olurken, bu kez özel hayatıyla magazin gündeminde yerini aldı. Geçtiğimiz aylarda zor günler geçiren Ahmet Kural, Kadıköy'de bir mekanda kumral bir genç kızla yemek yerken görüntülendi. Kural'ın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncu 2 hafta önce yine Kadıköy'de genç bir kızla samimi bir şekilde görüntülenmişti. 2 hafta önce samimi bir şekilde vakit geçirdiği kız arkadaşı ile geçtiğimiz gün görüntülendiği kişinin aynı olduğu iddia edildi. İşte Ahmet Kural'ın sevgilisi...
14.07.2019 14:04
- Son Güncelleme: 14.07.2019 14:28
Ahmet Kural, kumral sevgilisiyle Kadıköy'de yakalandı. Geçtiğimiz aylarda zor günler geçiren ve verdiği kilolarla dikkat çeken Ahmet Kural, iddiaya göre 2 hafta önce Kadıköy'de görüntülendiği kız arkadaşı ile samimi bir şekilde görüntülendi. 36 yaşındaki Ahmet Kural'ın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.
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