Ahmet Kural ile Murat Cemcir küslüğünde son nokta "Yolu açık olsun" Eski kankaların arası düğün davetiyesi yüzünden açılmıştı

Kardeş Payı, Düğün Dernek, İşler Güçler, Ailecek Şaşkınız, Çalgı Çengi gibi yapımlara birlikte imzasını atan, kariyerlerini birlikte yürüten Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in aralarının açık olduğu iddia ediliyordu. Hatta Cemcir, Çağla Gizem Şahin'le nikah masasına oturan Kural'ın düğününe katılmamış, bir garip açıklama yapmıştı. Murat Cemcir'den konuya dair açıklamalar gelmişti. Ahmet Kural'dan da açıklama gecikmedi.