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Ahmet Kural ile Murat Cemcir küslüğünde son nokta "Yolu açık olsun" Eski kankaların arası düğün davetiyesi yüzünden açılmıştı

Kardeş Payı, Düğün Dernek, İşler Güçler, Ailecek Şaşkınız, Çalgı Çengi gibi yapımlara birlikte imzasını atan, kariyerlerini birlikte yürüten Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in aralarının açık olduğu iddia ediliyordu. Hatta Cemcir, Çağla Gizem Şahin'le nikah masasına oturan Kural'ın düğününe katılmamış, bir garip açıklama yapmıştı. Murat Cemcir'den konuya dair açıklamalar gelmişti. Ahmet Kural'dan da açıklama gecikmedi.

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 12:46 Güncelleme 11 Ocak 2024, 13:42
Ahmet Kural ile Murat Cemcir küslüğünde son nokta Yolu açık olsun Eski kankaların arası düğün davetiyesi yüzünden açılmıştı 1

Uzun yıllar gerek projelerde gerekse sosyal hayatlarında ayrılmayan Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in arasının bozuk olduğu iddia ediliyordu. Cemcir'in, Kural'ın Bodrum'daki düğününe katılmaması iddiaları güçlendirmişti.

Ahmet Kural ile Murat Cemcir küslüğünde son nokta Yolu açık olsun Eski kankaların arası düğün davetiyesi yüzünden açılmıştı 2

Bir zamanların gerek projelerde gerek sosyal hayatlarında ayrılmayan iki ismi Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in bir süredir aralarının bozuk olduğu iddia ediliyordu.

Ahmet Kural ile Murat Cemcir küslüğünde son nokta Yolu açık olsun Eski kankaların arası düğün davetiyesi yüzünden açılmıştı 3

Hatta Cemcir, Kural'ın düğününe katılmamış ve iddialar iyice güçlenmişti.

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