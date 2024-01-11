22 yıllık aşkın meyvesi! Aldatmak’ın Güzidesi Vahide Perçin kızıyla aynı dizide! Altan Gördüm’ün kızı bakın hangi oyuncu...

ATV'ninsevilen dizilerinden Aldatmak'ta Güzide karakterini canlandıran Vahide Perçin hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Meslektaşı Altan Gördüm ile 22 yıl evli kalan Perçin'in kızıyla aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Vahide Perçin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı kimmiş...