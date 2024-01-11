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22 yıllık aşkın meyvesi! Aldatmak’ın Güzidesi Vahide Perçin kızıyla aynı dizide! Altan Gördüm’ün kızı bakın hangi oyuncu...

ATV'ninsevilen dizilerinden Aldatmak'ta Güzide karakterini canlandıran Vahide Perçin hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Meslektaşı Altan Gördüm ile 22 yıl evli kalan Perçin'in kızıyla aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Vahide Perçin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı kimmiş...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 13:15 Güncelleme 11 Ocak 2024, 13:28
22 yıllık aşkın meyvesi! Aldatmak’ın Güzidesi Vahide Perçin kızıyla aynı dizide! Altan Gördüm’ün kızı bakın hangi oyuncu... 1

Perşembe akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Aldatmak dizisinde Güzide karakterini canlandıran Vahide Perçin hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi.

22 yıllık aşkın meyvesi! Aldatmak’ın Güzidesi Vahide Perçin kızıyla aynı dizide! Altan Gördüm’ün kızı bakın hangi oyuncu... 2

Meslektaşı Altan Gördüm ile 22 yıl aynı yastığa baş koyan Perçin'in kızı ile Aldatmak dizisinde rol arkadaşı olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı.

22 yıllık aşkın meyvesi! Aldatmak’ın Güzidesi Vahide Perçin kızıyla aynı dizide! Altan Gördüm’ün kızı bakın hangi oyuncu... 3

Sosyal medyada "Anne-kız olduklarını nasıl anlamadık" yorumu yapıldı. Öte yandan Perçin'in oyuncu kızı babası Altan Gördüm'e benzetildi.

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