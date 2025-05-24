Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar Dubai’ye taşınmaya karar verdi! Nedeni ortaya çıktı

Diriliş Ertuğrul, Çöp Adam, Kurşun gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Emir Aras ve Alara adlarında iki evladı oldu.

Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ve çocuklarıyla önceki yıl tanıtım kampanyasının yüzü olduğu Dubai'ye yerleşmeye karar verdi.

Günaydın'dan Bülent Cankurt konuyla ilgili şu yazıyı kaleme aldı: "Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, önceki yıl tanıtım kampanyasının yüzü olduğu Dubai'ye yerleşiyor. Düzyatan, eşi Neslişah Hanım ve çocukları Emir Aras ve Alara ile birlikte Dubai'ye taşınmaya karar vermiş. Engin Bey'in neden Dubaili olmaya karar verdiğini öğrendim.

Öncelikle eşi de kendisi de Dubai'yi çok sevmiş. Bir de baldızı Aslışah Demirağ ile bacanağı Kaan Demirağ'ın Dubai'de yaşaması bu kararında etkili olmuş.