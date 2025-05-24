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Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar Dubai'ye taşınmaya karar verdi! Nedeni ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ve çocuklarıyla önceki yıl tanıtım kampanyasının yüzü olduğu Dubai'ye yerleşmeye karar verdi. Ünlü çiftin, Dubai'ye yerleşme nedeni de ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 08:55 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 08:55
Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar Dubai’ye taşınmaya karar verdi! Nedeni ortaya çıktı

Diriliş Ertuğrul, Çöp Adam, Kurşun gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Emir Aras ve Alara adlarında iki evladı oldu.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar Dubai’ye taşınmaya karar verdi! Nedeni ortaya çıktı

Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ve çocuklarıyla önceki yıl tanıtım kampanyasının yüzü olduğu Dubai'ye yerleşmeye karar verdi.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar Dubai’ye taşınmaya karar verdi! Nedeni ortaya çıktı

Günaydın'dan Bülent Cankurt konuyla ilgili şu yazıyı kaleme aldı: "Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, önceki yıl tanıtım kampanyasının yüzü olduğu Dubai'ye yerleşiyor. Düzyatan, eşi Neslişah Hanım ve çocukları Emir Aras ve Alara ile birlikte Dubai'ye taşınmaya karar vermiş.

Engin Bey'in neden Dubaili olmaya karar verdiğini öğrendim.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar Dubai’ye taşınmaya karar verdi! Nedeni ortaya çıktı

Öncelikle eşi de kendisi de Dubai'yi çok sevmiş. Bir de baldızı Aslışah Demirağ ile bacanağı Kaan Demirağ'ın Dubai'de yaşaması bu kararında etkili olmuş.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar Dubai’ye taşınmaya karar verdi! Nedeni ortaya çıktı

Hatta Aslışah Hanım, ablasının yanına taşınması için büyük çaba sarf etmiş ve başarılı da olmuş. Düzyatan çiftinin Dubaili olmalarının en büyük sebebi de çocuklarının eğitimiymiş.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar Dubai’ye taşınmaya karar verdi! Nedeni ortaya çıktı

Çocuklarına orada, İngilizce eğitim veren uluslararası bir okul bulmuşlar. Bu arada çocukların kayıtlarını da yaptırmışlar. Çocuklar eylülde Dubai'de okula başlayacakmış.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar Dubai’ye taşınmaya karar verdi! Nedeni ortaya çıktı

Başarılı oyuncu ise mesleğine hem Dubai'de hem de Türkiye'de devam edecekmiş. Neyse ki, ünlü oyuncumuzu tamamen Dubai'ye kaptırmadık. Umarım pişman olmazlar ve orada mutlu bir hayatları olur..."