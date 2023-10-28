Ah Tülin Ah "Biraz gerçekleri mi konuşsak" Bildiğiniz tüm Photoshop facialarını unutun! Tülin Şahin'in son paylaşımı olay

Ünlü model ve sunucu Tülin Şahin bu zaman kadar ki en acayip photoshop facialarından birine imzasını attı ve sosyal medyanın diline düştü. Yerli Cindy lakaplı 43 yaşındaki Tülin Şahin, sosyal medyada fazlasıyla aktif. Sık sık paylaşımlar yapan önceki gün pullu, gümüş elbisesiyle paylaşım yaptı ama ne paylaşım yapmak. Photoshop dozunu fena halde kaçıran Şahin'in bu paylaşımını gören gözlerine inanamadı.