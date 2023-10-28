Ah Tülin Ah "Biraz gerçekleri mi konuşsak" Bildiğiniz tüm Photoshop facialarını unutun! Tülin Şahin'in son paylaşımı olay

Ünlü model ve sunucu Tülin Şahin bu zaman kadar ki en acayip photoshop facialarından birine imzasını attı ve sosyal medyanın diline düştü. Yerli Cindy lakaplı 43 yaşındaki Tülin Şahin, sosyal medyada fazlasıyla aktif. Sık sık paylaşımlar yapan önceki gün pullu, gümüş elbisesiyle paylaşım yaptı ama ne paylaşım yapmak. Photoshop dozunu fena halde kaçıran Şahin'in bu paylaşımını gören gözlerine inanamadı.
43 yaşındaki ünlü model ve sunucu Tülin Şahin yaptığı bir paylaşım sonrası dillere düştü...
Aile hayatı, düzgün fiziği ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle Tülin Şahin, sık sık adından söz ettiren bir isim.
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Şahin, bu kez kendisinden hiç beklenmeyecek bir olayla gündemde.