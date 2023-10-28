Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa Ilıcalı 10 yaşında "Ablaların gibi babanı hiç üzmedin" Anne babadan ayrı parti

3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirdi. 4 kızı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla oldukça mutlu bir hayat sürüyor. Kızlarına düşkünlüğüyle bilinen Acun Ilıcalı önceki gün küçük kızı Melisa için doğum günü partisi düzenledi. Kızıyla pozlarını paylaşan Ilıcalı'nın imalı sözleri dikkat çekti. Bakın neden.