Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa Ilıcalı 10 yaşında "Ablaların gibi babanı hiç üzmedin" Anne babadan ayrı parti

3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirdi. 4 kızı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla oldukça mutlu bir hayat sürüyor. Kızlarına düşkünlüğüyle bilinen Acun Ilıcalı önceki gün küçük kızı Melisa için doğum günü partisi düzenledi. Kızıyla pozlarını paylaşan Ilıcalı'nın imalı sözleri dikkat çekti. Bakın neden.
1988-1993 yılları arasında Seda Başbuğ, 2003-2016 yılları arasında da Zeynep Yılmaz ile evlilik yapan Acun Ilıcalı ardından Şeyma Subaşı ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı ile olan birlikeliğinden 2013 yılında Melisa Ilıcalı dünyaya geldi.
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı 2017 yılında evlendi ancak bu evlilik sadece 1 yıl sürdü.