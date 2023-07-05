Afra Saraçoğlu'nun 'yorgan'ının fiyatı "Bunlar nasıl paralar!" dedirtti "Nereye para harcayacağını şaşırmış" Sevgilisi Mert Ramazan Demir...
Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. Başrolünde Afra Saraçoğlu, Beril Pozam ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayat veriyor Afra Saraçoğlu. Pek çok aşk iddiasının ardından Mert Ramazan Demir'le dudak dudağa görüntülenen Afra Saraçoğlu sonrasında annesiyle tatile çıktı. Bu tatilden paylaştığı fotoğraflar çok konuşulan Saraçoğlu'nun bir paylaşımında giydiği büstiyer olay yarattı.
05.07.2023 10:10 - Son Güncelleme: 05.07.2023 10:20
Son bir yılın en çok konuşulan ikililerinden olan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu gündemden düşmüyor. Mert Ramazan Demir ile Saraçoğlu'nun, Urla tatili magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Bu anlar sosyal medyada da çok konuşulmuştu. Sonrasında Afra Saraçoğlu bambaşka bir konuyla gündeme gelmişti.