Vav TV İzle
Haberler Magazin 4 ayda 27 kilo verdiren Ata Demirer diyeti! 50'lik ünlü komedyen mum gibi eridi! Bakın nasıl zayıflamış! "Öğlen ve akşam sadece..."

4 ayda 27 kilo verdiren Ata Demirer diyeti! 50'lik ünlü komedyen mum gibi eridi! Bakın nasıl zayıflamış! "Öğlen ve akşam sadece..."

Ata Demirer'in incecik halleri görenleri şoke ediyor. Bu zamana kadar fazlalıklarını hep tiye alan ve ekranlarda olduğu süre boyunca da rahatsızlık duymayan ünlü komedyen 30'luk delikanlı haliyle büyük ilgi çekiyor. Demirer bir programda nasıl kilo verdiğini açıkladı. İşte 4 ayda 27 kilo verdiren Ata Demirer diyeti...

takvim.com.tr
06.07.2023 09:46 - Son Güncelleme: 06.07.2023 09:48
4 ayda 27 kilo verdiren Ata Demirer diyeti! 50’lik ünlü komedyen 10 beden inceldi! Sırrını açıkladı! Öğlen ve akşam sadece...

Ünlü komedyen, verdiği kilolarla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Bir dönem 140 kilo olan Demirer nasıl kilo verdiğini açıkladı. İşte 27 kilo veren ünlü komedyenin zayıflık sırları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
4 ayda 27 kilo verdiren Ata Demirer diyeti! 50’lik ünlü komedyen 10 beden inceldi! Sırrını açıkladı! Öğlen ve akşam sadece...

4 ayda 27 kilo

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda nasıl kilo verdiğini anlatan Demirer, şunları söyledi:

4 ayda 27 kilo verdiren Ata Demirer diyeti! 50’lik ünlü komedyen 10 beden inceldi! Sırrını açıkladı! Öğlen ve akşam sadece...

"MEĞER GLUTENLE İLGİLİ SORUNUM VARMIŞ"

"Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim. Direkt et, balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm, diyetisyenle de yapmadım. Meğer glutenle ilgili sorunum varmış."

4 ayda 27 kilo verdiren Ata Demirer diyeti! 50’lik ünlü komedyen 10 beden inceldi! Sırrını açıkladı! Öğlen ve akşam sadece...

"Bir arkadaşım mide ameliyatı olmuştu ona 'Ne yiyorsun' dedim, 'Ekmek yemiyorum' dedi. 'Ekmeği atacaksan niye mide ameliyatı oldun?' dedim. 'Sabahları bir dilim ekmek yiyorum, bir daha yemiyorum' dedi."

4 ayda 27 kilo verdiren Ata Demirer diyeti! 50’lik ünlü komedyen 10 beden inceldi! Sırrını açıkladı! Öğlen ve akşam sadece...

"Ben de denedim. Çok hızlı kilo verdim. Yediklerimi ciddi bir yürüyüşle dengeliyorum. Sabahları sahilde, bazen de Topkapı Sarayı'na doğru yürüyorum. Bütün esnafı tanır hale geldim, sosyalleştim."

SON DAKİKA