4 ayda 27 kilo verdiren Ata Demirer diyeti! 50'lik ünlü komedyen mum gibi eridi! Bakın nasıl zayıflamış! "Öğlen ve akşam sadece..."
Ata Demirer'in incecik halleri görenleri şoke ediyor. Bu zamana kadar fazlalıklarını hep tiye alan ve ekranlarda olduğu süre boyunca da rahatsızlık duymayan ünlü komedyen 30'luk delikanlı haliyle büyük ilgi çekiyor. Demirer bir programda nasıl kilo verdiğini açıkladı. İşte 4 ayda 27 kilo verdiren Ata Demirer diyeti...
06.07.2023 09:46 - Son Güncelleme: 06.07.2023 09:48