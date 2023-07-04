4 yılı devirmişler! Güldür Güldür’ün Naime’si Ecem Erkek’in eski eşi bakın hangi oyuncu! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer aynı dizide...
Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Naime karakteriyle adını duyuran ünlü oyuncu Ecem Erkek, özel hayatıyla gündem oldu. 34 yaşındaki ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Bir evlilik geçiren Erkek hakkında en çok "Ecem Erkek'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ecem Erkek'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Ecem Erkek hangi ünlü oyuncuyla 4 yıl evli kalmış...
04.07.2023 16:38 - Son Güncelleme: 04.07.2023 16:38
Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Naime karakteriyle adını duyuran ünlü oyuncu Ecem Erkek'in hayatı merak konusu oldu.
ECEM ERKEK KİMDİR?
1989 yılında Ankara'da doğan Ecem Erkek, 2006 yılında Ankara Ömer Seyfettin Lisesi'nden mezun olduktan sonra oyuncu olmaya karar vererek 2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuvarında tiyatro eğitimi ve 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda diksiyon eğitimi dersleri aldı.
Bir evlilik geçiren Erkek hakkında en çok "Ecem Erkek'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ecem Erkek'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.