RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in sevgilisi Yiğit Poyraz'la dudak dudağa pozu sonrası ortalık karıştı "Aşırı ezikçe parayla..."

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in sevgilisi Yiğit Poyraz'la dudak dudağa pozu sonrası ortalık karıştı "Aşırı ezikçe parayla..."

3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil'in 2 numara olan kızı Yasmin Erbil aşk hayatıyla gündemde. Şu sıralar Survivor adlı yarışma programıyla tanınan Yiğit Poyraz'la doludizgin bir aşk yaşayan Yasmin, sevgilisiyle İtalya tatilinin tadını çıkarıyor. İtalya tatilinden sevgilisiyle dudak dudağa pozlarını paylaşan Yasmin Erbil'in paylaşımı sonrası ortalık karıştı. Kendisi hakkında yapılan yorumlardan birini paylaşan Erbil, bakın neler dedi neler.

25.03.2023 15:12 - Son Güncelleme: 25.03.2023 15:40
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in sevgilisi Yiğit Poyraz’la dudak dudağa pozu sonrası ortalık karıştı Aşırı ezikçe parayla...

Babası kadar gündem olan Yasmin Erbil, bir süredir Yiğit Poyraz ile beraber.

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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in sevgilisi Yiğit Poyraz’la dudak dudağa pozu sonrası ortalık karıştı Aşırı ezikçe parayla...

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Survivor Yiğit ile poz veren Erbil'e takipçilerinden beğeni yağmıştı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in sevgilisi Yiğit Poyraz’la dudak dudağa pozu sonrası ortalık karıştı Aşırı ezikçe parayla...

Aşkları doludizgin süren çift, İtalya tatili öncesi bir AVM'de görüntülemişti.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in sevgilisi Yiğit Poyraz’la dudak dudağa pozu sonrası ortalık karıştı Aşırı ezikçe parayla...

Aşkları doludizgin süren çift, İtalya tatilinden kareler paylaştı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in sevgilisi Yiğit Poyraz’la dudak dudağa pozu sonrası ortalık karıştı Aşırı ezikçe parayla...

Hızını alamayan Erbil bu kez sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı.

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