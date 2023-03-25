Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in sevgilisi Yiğit Poyraz'la dudak dudağa pozu sonrası ortalık karıştı "Aşırı ezikçe parayla..."
3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil'in 2 numara olan kızı Yasmin Erbil aşk hayatıyla gündemde. Şu sıralar Survivor adlı yarışma programıyla tanınan Yiğit Poyraz'la doludizgin bir aşk yaşayan Yasmin, sevgilisiyle İtalya tatilinin tadını çıkarıyor. İtalya tatilinden sevgilisiyle dudak dudağa pozlarını paylaşan Yasmin Erbil'in paylaşımı sonrası ortalık karıştı. Kendisi hakkında yapılan yorumlardan birini paylaşan Erbil, bakın neler dedi neler.
25.03.2023 15:12 - Son Güncelleme: 25.03.2023 15:40
Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Survivor Yiğit ile poz veren Erbil'e takipçilerinden beğeni yağmıştı.