RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Seda Sayan artık kale bile almıyor "Yav he he he..." 7. eşi Çağlar Ökten'le boşanacağı iddia edilen Seda bacı yine yaptı yapacağını

Seda Sayan artık kale bile almıyor "Yav he he he..." 7. eşi Çağlar Ökten'le boşanacağı iddia edilen Seda bacı yine yaptı yapacağını

Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Sayan, 7. evliliğini ise 10 ay önce müzisyen Çağlar Ökten ile yaptı. Bu olay aşk hakkında son günlerde boşanma haberleri gündeme geliyor ve ikili sessizliğini koruyordu. Geçtiğimiz günlerde konuya dair açıklama yapan Seda Sayan'a katıldığı bir davette bu soru sorulunca bakın ne yanıt verdi. İşte haberin detayları...

25.03.2023 16:17 - Son Güncelleme: 25.03.2023 16:26
Seda Sayan artık kale bile almıyor Yav he he he... 7. eşi Çağlar Ökten’le boşanacağı iddia edilen Seda bacı yine yaptı yapacağını

Hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren ünlü şarkıcı Seda Sayan, 24 Nisan'da meslektaşı Çağlar Ökten'le evlenmişti. Geçtiğimiz günlerde ünlü çift hakkında boşanma iddiaları ortaya atılmıştı.

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Seda Sayan artık kale bile almıyor Yav he he he... 7. eşi Çağlar Ökten’le boşanacağı iddia edilen Seda bacı yine yaptı yapacağını

Eşine olan aşkını her fırsatta dile getiren ve "Hayatımın en doğru kararı" diyen Sayan'ın boşanacağı iddia edilmişti.

Seda Sayan artık kale bile almıyor Yav he he he... 7. eşi Çağlar Ökten’le boşanacağı iddia edilen Seda bacı yine yaptı yapacağını

Bir süredir birbirleriyle ilgili paylaşım yapmayan Ökten ve Sayan'ın aralarının açık olduğu öne sürülmüştü.

Seda Sayan artık kale bile almıyor Yav he he he... 7. eşi Çağlar Ökten’le boşanacağı iddia edilen Seda bacı yine yaptı yapacağını

Konuya dair ilk sözler Seda Sayan'dan sunuculuğunu üstlendiği programın canlı yayınında gelmişti.

Seda Sayan artık kale bile almıyor Yav he he he... 7. eşi Çağlar Ökten’le boşanacağı iddia edilen Seda bacı yine yaptı yapacağını

Sayan "Güzel kocam, canım kocam. Her gün boşanıyor yazıyorlar bize. Olsun nazar çıkar. Ama ben sana her gün aşık uyanıyorum." demişti.

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