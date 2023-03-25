Seda Sayan artık kale bile almıyor "Yav he he he..." 7. eşi Çağlar Ökten'le boşanacağı iddia edilen Seda bacı yine yaptı yapacağını
Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Sayan, 7. evliliğini ise 10 ay önce müzisyen Çağlar Ökten ile yaptı. Bu olay aşk hakkında son günlerde boşanma haberleri gündeme geliyor ve ikili sessizliğini koruyordu. Geçtiğimiz günlerde konuya dair açıklama yapan Seda Sayan'a katıldığı bir davette bu soru sorulunca bakın ne yanıt verdi. İşte haberin detayları...
25.03.2023 16:17 - Son Güncelleme: 25.03.2023 16:26