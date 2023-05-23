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Haberler Magazin Afra Saraçoğlu'dan sonunda bir "Yeter" daha geldi! Mert Yazıcıoğlu'nu aldattı, Mert Ramazan Demir'le sevgili oldu derken Yalı Çapkını'nın yıldızı...

Afra Saraçoğlu'dan sonunda bir "Yeter" daha geldi! Mert Yazıcıoğlu'nu aldattı, Mert Ramazan Demir'le sevgili oldu derken Yalı Çapkını'nın yıldızı...

Dizisinin başlamasıyla adı sevgilisi Mert Yazıcıoğlu yerine, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le daha sık anılmaya başlayan Afra Saraçoğlu sonrasında Mert Yazıcıoğlu ile yollarını ayırmıştı. Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz'le yeni bir aşka yelken açarken, Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'le Urla tatilinde görüntülenmişti. Attığı her adımla sosyal medyada çok konuşulan Saraçoğlu yeni paylaşımıyla gündemde.

23.05.2023 09:31 - Son Güncelleme: 23.05.2023 09:31
Afra Saraçoğlu’dan sonunda bir Yeter daha geldi! Mert Yazıcıoğlu’nu aldattı, Mert Ramazan Demir’le sevgili oldu derken Yalı Çapkını’nın yıldızı...

Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ve Mert Ramazan Demir cephesinde sular durulmazken, yaptıkları her paylaşım olay yaratmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Afra Saraçoğlu’dan sonunda bir Yeter daha geldi! Mert Yazıcıoğlu’nu aldattı, Mert Ramazan Demir’le sevgili oldu derken Yalı Çapkını’nın yıldızı...

Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu 4 yıllık ilişkilerini bitirme kararı almışlardı.

Afra Saraçoğlu’dan sonunda bir Yeter daha geldi! Mert Yazıcıoğlu’nu aldattı, Mert Ramazan Demir’le sevgili oldu derken Yalı Çapkını’nın yıldızı...

İkili ayrıldıklarını ve dost kalacaklarını duyurmuştu.

Afra Saraçoğlu’dan sonunda bir Yeter daha geldi! Mert Yazıcıoğlu’nu aldattı, Mert Ramazan Demir’le sevgili oldu derken Yalı Çapkını’nın yıldızı...

Ardından Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşamaya başladı.

Afra Saraçoğlu’dan sonunda bir Yeter daha geldi! Mert Yazıcıoğlu’nu aldattı, Mert Ramazan Demir’le sevgili oldu derken Yalı Çapkını’nın yıldızı...

Çiftin ilk görüntülerinin basına yansıdığı zamanlarda ise bir bombayı Afra Saraçoğlu patlatmıştı.

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