Afra Saraçoğlu'dan sonunda bir "Yeter" daha geldi! Mert Yazıcıoğlu'nu aldattı, Mert Ramazan Demir'le sevgili oldu derken Yalı Çapkını'nın yıldızı...
Dizisinin başlamasıyla adı sevgilisi Mert Yazıcıoğlu yerine, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le daha sık anılmaya başlayan Afra Saraçoğlu sonrasında Mert Yazıcıoğlu ile yollarını ayırmıştı. Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz'le yeni bir aşka yelken açarken, Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'le Urla tatilinde görüntülenmişti. Attığı her adımla sosyal medyada çok konuşulan Saraçoğlu yeni paylaşımıyla gündemde.
23.05.2023 09:31 - Son Güncelleme: 23.05.2023 09:31