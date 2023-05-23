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Haberler Magazin Kibariye'den 'yıkılmadım ayaktayım' pozları! Sahneden yere çakılmış eşi Ali Küçükbalçık'ın paylaşımı "adamın koyduğuna bak" dedirtmişti

Kibariye'den 'yıkılmadım ayaktayım' pozları! Sahneden yere çakılmış eşi Ali Küçükbalçık'ın paylaşımı "adamın koyduğuna bak" dedirtmişti

Kibariye'den 'yıkılmadım ayaktayım' pozları! Sahneden yere çakılmış, eşi Ali Küçükbalçık'ın paylaşımı "adamın koyduğuna bak" dedirtmişti... Mersin'de sahne alan Kibariye hayranı yüzünden sahneden aşağı düşerek herkesi korkutmuştu. Ünlü şarkıcı, hastanede tedavi altına alındıktan sonra yeniden sağlığına kavuşmuştu. Kibariye Instagram'dan verdiği pozla dikkat çekti.

23.05.2023 09:08 - Son Güncelleme: 23.05.2023 09:15
Kibariye’den ’yıkılmadım ayaktayım’ pozları! Sahneden yere çakılmış eşi Ali Küçükbalçık’ın paylaşımı Adamın koyduğuna bak dedietmişti

Kibariye'den 'yıkılmadım ayaktayım' pozları! Sahneden yere çakılmış, eşi Ali Küçükbalçık'ın paylaşımı "adamın koyduğuna bak" dedirtmişti...

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Kibariye’den ’yıkılmadım ayaktayım’ pozları! Sahneden yere çakılmış eşi Ali Küçükbalçık’ın paylaşımı Adamın koyduğuna bak dedietmişti

Bir çocuk ve bir torun annesi Kibariye geçtiğimiz günlerde sahneden düştü.

Kibariye’den ’yıkılmadım ayaktayım’ pozları! Sahneden yere çakılmış eşi Ali Küçükbalçık’ın paylaşımı Adamın koyduğuna bak dedietmişti

Yürekleri ağza getiren olan Mersin konserinde yaşandı.

Kibariye’den ’yıkılmadım ayaktayım’ pozları! Sahneden yere çakılmış eşi Ali Küçükbalçık’ın paylaşımı Adamın koyduğuna bak dedietmişti

Sahneye atlayan kişiyi Kibariye'den uzaklaştırmak için müdahalede bulunan güvenlik görevlisi bu sırada Kibariye'ye çarptı.

Kibariye’den ’yıkılmadım ayaktayım’ pozları! Sahneden yere çakılmış eşi Ali Küçükbalçık’ın paylaşımı Adamın koyduğuna bak dedietmişti

Çarpmanın etkisiyle sahneden yere düşen Kibariye'nin ilk tedavisi özel bir hastanede yapıldı. Kibariye daha sonra Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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