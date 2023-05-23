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Haberler Magazin Hadise ile Murda bir mekanda sarmaş dolaş... Pınar Eliçe 'aşık' dedi bombayı patlattı: "Murda daha mülayim Hadise daha aktifmiş..."

Hadise ile Murda bir mekanda sarmaş dolaş... Pınar Eliçe 'aşık' dedi bombayı patlattı: "Murda daha mülayim Hadise daha aktifmiş..."

Hadise ile Murda bir mekanda sarmaş dolaş... Pınar Eliçe 'aşık' dedi bombayı patlattı. Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan Hadise'nin Murda ile düeti ve birlikte verdiği samimi görüntüler magazin gündeminde 'evliliği bitiren olay' olarak yer almıştı. Geçtiğimiz günlerde Murda'nın çocuklarının annesiyle ilgili itirafı sonrası Hadise de ilk kez aşk iddialarına yanıt vermişti. İkili yeni projesi için kamera karşısına geçti, o projedeki görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu derken Arnavutköy'de yaşandığı iddia edilen bir bomba bir haber Pınar Eliçe'den geldi.

23.05.2023 09:40 - Son Güncelleme: 23.05.2023 10:18
Hadise ile Murda bir mekanda sarmaş dolaş... Pınar Eliçe ’aşık’ dedi bombayı patlattı: Murda daha mülayim Hadise daha aktifmiş...

"MURDA DAHA MÜLAYİM HADİSE DAHA AKTİFMİŞ..."

Hadise ile Murda bir mekanda sarmaş dolaş... Pınar Eliçe 'aşık' dedi bombayı patlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise ile Murda bir mekanda sarmaş dolaş... Pınar Eliçe ’aşık’ dedi bombayı patlattı: Murda daha mülayim Hadise daha aktifmiş...

Hadise ile Murda'nın yeni projesi ortaya çıktı.

Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen ikiliden Hadise'nin klibinde verdiği mesajlar gündeme bomba gibi düştü.

Hadise ile Murda bir mekanda sarmaş dolaş... Pınar Eliçe ’aşık’ dedi bombayı patlattı: Murda daha mülayim Hadise daha aktifmiş...

Geçtiğimiz günlerde şarkılarında ve kliplerinde hayatından kesitler ve mesajlar verdiğini söylemişti ünlü şarkıcı.

Hadise ile Murda bir mekanda sarmaş dolaş... Pınar Eliçe ’aşık’ dedi bombayı patlattı: Murda daha mülayim Hadise daha aktifmiş...

Yeni klibindeki gelinle sahnesinde evlilikle ilgili "Kısmet" yanıtını veren ve böylece evliliğe yeşil ışık yaktığı ileri sürülen Hadise kısa sürede gündem oldu.

Hadise ile Murda bir mekanda sarmaş dolaş... Pınar Eliçe ’aşık’ dedi bombayı patlattı: Murda daha mülayim Hadise daha aktifmiş...

Hadise ile Murda'ya sosyal medyada yorum yağdı.

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