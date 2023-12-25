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Voleybolcuların boylarını duyan şaşkına dönüyor! Meğer en uzun boylusu oymuş: 2 metreyle herkesi yanılttı! Ne Zehra, ne Hande...

Voleybolcuların performansının yanı sıra boyları da sıkça gündeme geliyor. İlk bakışta sıradan gibi görünen voleybolcuların boyları, aslında oldukça etkileyici. Üstelik, en uzun boylu voleybolcu, herkesin aklını başından alacak bir rakama sahip: tam 2 metre! Zehra Güneş, Hande Baladın, Eda Erdem, Kübra Akman gibi birçok ünlü voleybolcu, oyun alanında sergiledikleri performansla dikkat çekerken, boy konusunda da birçok hayranını şaşırttı. Voleybol dünyasının devleri arasında bulunan bu sporcuların uzun boyları, hem rekabet avantajı sağlıyor hem de izleyenleri hayran bırakıyor.

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 10:28 Güncelleme 25 Aralık 2023, 10:28
Voleybolcuların boylarını duyan şaşkına dönüyor! Meğer en uzun boylusu oymuş: 2 metreyle herkesi yanılttı! Ne Zehra, ne Hande... 1

Voleybol, performansın yanı sıra oyuncuların fiziksel özellikleriyle de büyük ilgi çeken bir spor dalı haline geldi. Birçok ünlü voleybolcu, sadece yetenekleriyle değil, aynı zamanda etkileyici boylarıyla da dikkat çekiyor. Ancak, voleybol dünyasının en uzun boylu oyuncusu, herkesi şaşkına çevirecek bir uzunluğa sahip: Tam 2 metre!

Voleybolcuların boylarını duyan şaşkına dönüyor! Meğer en uzun boylusu oymuş: 2 metreyle herkesi yanılttı! Ne Zehra, ne Hande... 2

Zehra Güneş, Hande Baladın, Eda Erdem, Kübra Akman gibi voleybol dünyasının yıldızları, oyun alanında sergiledikleri başarılı performansla bilinirken, boy konusunda da hayranlarını şaşırtmayı başarıyor.

Voleybolcuların boylarını duyan şaşkına dönüyor! Meğer en uzun boylusu oymuş: 2 metreyle herkesi yanılttı! Ne Zehra, ne Hande... 3

Uzun boylarıyla adeta devleşen bu sporcular, rakiplerine karşı üstünlük sağlamanın yanı sıra, seyircileri de büyüleyici bir izleme deneyimi sunuyor. İşte ünlü voleybolcuların boyları...

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