Voleybolcuların boylarını duyan şaşkına dönüyor! Meğer en uzun boylusu oymuş: 2 metreyle herkesi yanılttı! Ne Zehra, ne Hande...

Voleybolcuların performansının yanı sıra boyları da sıkça gündeme geliyor. İlk bakışta sıradan gibi görünen voleybolcuların boyları, aslında oldukça etkileyici. Üstelik, en uzun boylu voleybolcu, herkesin aklını başından alacak bir rakama sahip: tam 2 metre! Zehra Güneş, Hande Baladın, Eda Erdem, Kübra Akman gibi birçok ünlü voleybolcu, oyun alanında sergiledikleri performansla dikkat çekerken, boy konusunda da birçok hayranını şaşırttı. Voleybol dünyasının devleri arasında bulunan bu sporcuların uzun boyları, hem rekabet avantajı sağlıyor hem de izleyenleri hayran bırakıyor.